Sau nhiều hỗn loạn, kỳ vọng thượng đỉnh Mỹ - Iran

Kỳ vọng thượng đỉnh Mỹ - Iran và Tuyên bố Islamabad
Tổng thống Trump vừa công bố phái đoàn Mỹ sẽ tới Pakistan vào ngày 20/04 để đàm phán vòng hai, trong khi Iran cho hay sẽ tới Pakistan vào thứ Ba để đàm phán với Mỹ, theo CNN.
Phía Iran đang kỳ vọng vào một thông báo chung mang tính biểu tượng về việc gia hạn lệnh ngừng bắn vào thứ Tư tới.
Các nguồn tin cho biết thêm rằng nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý tới Islamabad, Tổng thống Iran cũng sẽ có mặt để thực hiện một "cuộc gặp chung giữa các tổng thống". Tại đây, hai nhà lãnh đạo sẽ ký kết bản "Tuyên bố Islamabad" chung.
Sau nhiều giờ hỗn loạn, đàm phán Mỹ - Iran được nối lại
Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Iran và Mỹ đã chính thức được nối lại tại Islamabad, Pakistan vào đầu tuần này. Đây là sự kiện mang tính quyết định, có thể đem lại thắng lợi chính trị cho Tổng thống Trump và sự ổn định kinh tế toàn cầu.
Theo CNN, thủ đô của Pakistan đang chuẩn bị công tác an ninh cho phái đoàn ngoại giao hai bên. Các tuyến đường chính bị đóng cửa. Nhiều nhân viên Mỹ cùng trang thiết bị quân sự đã xuất hiện tại các khách sạn cao cấp.
Những khách sạn phục vụ đàm phán tuần trước đã yêu cầu khách lưu trú rời đi để dành toàn bộ không gian cho các nhà ngoại giao.
Dư luận đang đặt câu hỏi về khả năng Tổng thống Trump có đích thân đến Islamabad để ký kết thỏa thuận nếu tiến trình diễn ra thuận lợi hay không.
Những rào cản và căng thẳng hiện hữu
Dù đối thoại được nối lại, con đường đi đến thỏa thuận giữa hai bên vẫn đầy rẫy khó khăn. Trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Ghalibaf, cảnh báo rằng khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn.
Căng thẳng leo thang đỉnh điểm vào thứ Bảy khi tàu vũ trang Iran nổ súng vào một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiếp tục phong tỏa các cảng biển Iran.
Việc hai bên chấp nhận ngồi lại bàn đàm phán chỉ một ngày sau vụ đụng độ tại eo biển Hormuz cho thấy cả Mỹ và Iran vẫn đang đặt ưu tiên cao nhất vào việc đạt được một thỏa thuận chung để hạ nhiệt căng thẳng.
Phái đoàn đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan
Vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Islamabad, Pakistan trong ngày thứ 2 (20/4). Dưới đây là thông tin chi tiết về các thành viên chủ chốt trong phái đoàn của hai quốc gia:
Phái đoàn Mỹ
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance - người từng hoài nghi về chiến tranh với Iran. Một quan chức cao cấp của chính quyền nói với CNN rằng ông đã tham gia vào việc đảm bảo lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần hiện nay giữa Mỹ và Iran, cũng như lệnh ngừng bắn gần đây giữa Israel và Lebanon. Tháng trước, các đại diện Iran cũng ưu tiên làm việc với ông Vance hơn các quan chức Mỹ khác.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trong lễ đón tiếp tại sân bay, sau khi ông có mặt tại Islamabad, Pakistan, vào trưa 11/4 theo giờ địa phương. Ảnh: Reuters.
Ông Steve Witkoff - nhà phát triển bất động sản giàu có và là bạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiều thập kỷ. Cùng với Kushner, ông đã giúp đàm phán lệnh ngừng bắn ở Gaza và cũng từng tham dự các cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc chiến tại Ukraine.
Ông Jared Kushner - chồng của Ivanka, con gái ông Trump. Ông từng là nhà đàm phán chính về Trung Đông trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và đã xây dựng được mối quan hệ sâu sắc với các nhà lãnh đạo trong khu vực. Các quan chức chính quyền Trump và những người thân cận với ông Kushner nói với CNN vào năm ngoái rằng ông đã làm cố vấn không chính thức cho các quan chức chính quyền về các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Ả Rập.
Phái đoàn Iran
Ông Mohammad Bagher Ghalibaf: Trưởng phái đoàn Iran, đồng thời là Chủ tịch Quốc hội Iran. Là một nhân vật cốt cán của chính quyền, ông Ghalibaf đã nổi lên như một người đối thoại quan trọng với chính quyền Trump trong suốt cuộc chiến.
Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu vào ngày 10/4. Ảnh: Ảnh: PressTV.
Ông Abbas Araghchi: Ngoại trưởng Iran, Araghchi đã tham gia sâu rộng vào các cuộc đàm phán hạt nhân trước đây với các cường quốc phương Tây. Vài tuần trước khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công vào Iran, ông Araghchi nói với CNN rằng Tehran đã "mất lòng tin" vào Mỹ, nhưng ông "tự tin" rằng Iran và Mỹ có thể "đạt được một thỏa thuận" về chương trình hạt nhân của Tehran.
Ông Ali Bagheri Kani: Một nhà đàm phán cứng rắn chủ chốt, người cũng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đối thoại trước đây với Mỹ, bao gồm cả các cuộc đàm phán hạt nhân.
Ông Trump dọa 'san phẳng' Iran trước đàm phán
Ngày 19/4, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo phái đoàn Mỹ đang trên đường tới Islamabad để chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo với Iran.
Phái đoàn Mỹ dự kiến có mặt tại Islamabad vào tối 20/4 nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao trước khi lệnh ngừng bắn hai tuần chính thức hết hiệu lực vào thứ Tư (22/4).
Tổng thống Trump khẳng định Tehran đã vi phạm nghiêm trọng các cam kết chung. Phía Mỹ cáo buộc Iran nổ súng vào các tàu vận tải tại eo biển Hormuz vào thứ Bảy vừa qua, ngay trong thời hạn lệnh ngừng bắn đang còn hiệu lực.
Đi kèm với thông tin về nỗ lực ngoại giao, Tổng thống Mỹ đã đưa ra lời cảnh báo về một kịch bản tấn công quân sự diện rộng nếu Iran khước từ thỏa thuận: "Chúng tôi đang đưa ra một thỏa thuận rất công bằng và hợp lý, và tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận. Nếu thỏa thuận đổ vỡ, Mỹ sẽ đánh sập mọi nhà máy điện và mọi cây cầu tại Iran".
Trước vấn đề này, Bộ Ngoại giao Iran đã chính thức lên tiếng phản pháo, khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của chính quyền Trump đối với các cảng Iran là vi phạm trực tiếp các thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian.
Vấn đề Trung Đông
