Sau nhiều hỗn loạn, kỳ vọng thượng đỉnh Mỹ - Iran

Vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Islamabad, Pakistan trong ngày thứ 3 (21/4).

Kỳ vọng thượng đỉnh Mỹ - Iran và Tuyên bố Islamabad

Sau nhiều giờ hỗn loạn, đàm phán Mỹ - Iran được nối lại

Tổng thống Trump vừa công bố phái đoàn Mỹ sẽ tới Pakistan vào ngày 20/04 để đàm phán vòng hai, trong khi Iran cho hay sẽ tới Pakistan vào thứ Ba để đàm phán với Mỹ, theo CNN.

Phía Iran đang kỳ vọng vào một thông báo chung mang tính biểu tượng về việc gia hạn lệnh ngừng bắn vào thứ Tư tới.

Các nguồn tin cho biết thêm rằng nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ và Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý tới Islamabad, Tổng thống Iran cũng sẽ có mặt để thực hiện một "cuộc gặp chung giữa các tổng thống". Tại đây, hai nhà lãnh đạo sẽ ký kết bản "Tuyên bố Islamabad" chung.

Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Iran và Mỹ đã chính thức được nối lại tại Islamabad, Pakistan vào đầu tuần này. Đây là sự kiện mang tính quyết định, có thể đem lại thắng lợi chính trị cho Tổng thống Trump và sự ổn định kinh tế toàn cầu.

Theo CNN, thủ đô của Pakistan đang chuẩn bị công tác an ninh cho phái đoàn ngoại giao hai bên. Các tuyến đường chính bị đóng cửa. Nhiều nhân viên Mỹ cùng trang thiết bị quân sự đã xuất hiện tại các khách sạn cao cấp.

Những khách sạn phục vụ đàm phán tuần trước đã yêu cầu khách lưu trú rời đi để dành toàn bộ không gian cho các nhà ngoại giao.

Dư luận đang đặt câu hỏi về khả năng Tổng thống Trump có đích thân đến Islamabad để ký kết thỏa thuận nếu tiến trình diễn ra thuận lợi hay không.

Những rào cản và căng thẳng hiện hữu

Dù đối thoại được nối lại, con đường đi đến thỏa thuận giữa hai bên vẫn đầy rẫy khó khăn. Trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Ghalibaf, cảnh báo rằng khoảng cách giữa hai bên vẫn còn rất lớn.

Căng thẳng leo thang đỉnh điểm vào thứ Bảy khi tàu vũ trang Iran nổ súng vào một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz. Tehran cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi tiếp tục phong tỏa các cảng biển Iran.

Việc hai bên chấp nhận ngồi lại bàn đàm phán chỉ một ngày sau vụ đụng độ tại eo biển Hormuz cho thấy cả Mỹ và Iran vẫn đang đặt ưu tiên cao nhất vào việc đạt được một thỏa thuận chung để hạ nhiệt căng thẳng.

Phái đoàn đàm phán Mỹ - Iran tại Pakistan

Vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại Islamabad, Pakistan trong ngày thứ 2 (20/4). Dưới đây là thông tin chi tiết về các thành viên chủ chốt trong phái đoàn của hai quốc gia:

Phái đoàn Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance - người từng hoài nghi về chiến tranh với Iran. Một quan chức cao cấp của chính quyền nói với CNN rằng ông đã tham gia vào việc đảm bảo lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần hiện nay giữa Mỹ và Iran, cũng như lệnh ngừng bắn gần đây giữa Israel và Lebanon. Tháng trước, các đại diện Iran cũng ưu tiên làm việc với ông Vance hơn các quan chức Mỹ khác. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trong lễ đón tiếp tại sân bay, sau khi ông có mặt tại Islamabad, Pakistan, vào trưa 11/4 theo giờ địa phương. Ảnh: Reuters.

Ông Steve Witkoff - nhà phát triển bất động sản giàu có và là bạn của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiều thập kỷ. Cùng với Kushner, ông đã giúp đàm phán lệnh ngừng bắn ở Gaza và cũng từng tham dự các cuộc đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc chiến tại Ukraine.

Ông Jared Kushner - chồng của Ivanka, con gái ông Trump. Ông từng là nhà đàm phán chính về Trung Đông trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và đã xây dựng được mối quan hệ sâu sắc với các nhà lãnh đạo trong khu vực. Các quan chức chính quyền Trump và những người thân cận với ông Kushner nói với CNN vào năm ngoái rằng ông đã làm cố vấn không chính thức cho các quan chức chính quyền về các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Ả Rập.

Phái đoàn Iran