Sau cãi vã, chồng tử vong dưới bánh xe tải vợ cầm lái

Người đàn ông bám vào cửa xe tải, sau đó tuột tay và bị xe cán tử vong tại chỗ. Tài xế lái xe tải là vợ của nạn nhân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Chiều 27/9, Công an thị xã Chơn Thành (Bình Phước) cho biết đang điều tra vụ người đàn ông bị xe tải cán tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn L. (44 tuổi) và vợ là bà Lê Thị H. (40 tuổi) xảy ra mâu thuẫn tại nhà ở khu phố 1 (phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Sau một hồi lời qua tiếng lại, bà H. đến khu vực đậu xe rồi lái xe tải của gia đình bỏ đi. Lúc này, ông L. đuổi theo rồi bám vào cửa xe. Xe tải chạy một đoạn thì ông L. bị tuột tay ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thị xã Chơn Thành phối hợp Phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường. Nữ tài xế đã được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hiện trường tai nạn liên hoàn khiến hai người tử vong ở cửa ngõ TP.HCM Đến 8h ngày 23/9, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị liên quan, khám nghiệm hiện trường tai nạn liên hoàn làm hai người tử vong xảy ra trên địa bàn.