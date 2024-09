Nam thanh niên dương tính với ma túy lái xe tải đâm chết hai người

Tống Văn Hoàng Tuấn đã gây ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm hai người tử vong và 5 người bị thương. Có 7 ôtô (3 ôtô tải, 4 ôtô con) và 6 xe máy bị hư hỏng.

Tài xế Tống Văn Hoàng Tuấn bị công an khống chế. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Công an thành phố Cần Thơ đang chỉ đạo các đơn nghị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ nam thanh niên lái xe tải đâm chết hai người trên Quốc lộ 91, xảy ra vào trưa 26/9.

Khoảng 12 giờ 20 phút ngày 26/9, Công an thành phố Cần Thơ nhận được tin báo đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn (sinh năm 1993, trú tại huyện Mang Thít, Vĩnh Long) sau khi sử dụng ma túy đã lái xe tải biển số 84C-044.69 chạy tốc độ cao trên Quốc lộ 91, hướng từ quận Bình Thủy đi các quận Ô Môn, Thốt Nốt.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố lập tức chỉ đạo các lực lượng tổ chức truy bắt đối tượng.

Quá trình di chuyển, Tuấn lái ôtô tải chạy nhanh, lấn làn, người dân thấy bất thường đã báo ngay cho lực lượng công an truy đuổi. Khi đến đoạn thuộc phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Tuấn đâm vào hai xe máy chạy cùng chiều làm hai người bị thương. Đối tượng tiếp tục điều khiển xe chạy tiếp đến phường Long Hưng, quận Ô Môn thì tông vào một xe máy đi ngược chiều do một thanh niên 34 tuổi điều khiển rồi kéo lê xe này, đụng vào một xe khác do một người đàn ông 54 tuổi cầm lái. Vụ tai nạn khiến thanh niên 34 tuổi tử vong.

Chưa dừng lại, Tuấn còn tiếp tục lái xe tải chạy đến trung tâm quận Thốt Nốt, cách điểm khởi đầu là Khu công nghiệp Trà Nóc gần 35 km mới quay xe trở lại. Trên đường về, Tuấn tiếp tục gây ra nhiều vụ va chạm, làm hư hỏng bốn xe máy, 3 ôtô tải và 3 ôtô con, làm bị thương thêm nhiều người và thêm một người khác tử vong.

Quá trình đối tượng gây náo loạn trên Quốc lộ 91 được nhiều người dân dùng điện thoại quay phim lại. Người dân cũng hỗ trợ lực lượng công an truy đuổi Tuấn.

Khi xe tải do Tuấn cầm lái chạy về đến ngã ba trước cổng Khu công nghiệp Trà Nóc (phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) thì đâm vào trụ đèn nằm trên dải phân cách làm sập trụ đèn, kéo lê đi khoảng 20 m rồi đâm tiếp một xe tải khác mới dừng lại.

Anh Nguyễn Ngọc Thông (sinh năm 1990, chủ cửa tiệm giặt ủi nằm trên Quốc lộ 91) cho biết khoảng 13 giờ 20 phút ngày 26/9, khi đang ở trong cửa hàng thì anh nghe tiếng lực lượng Công an, dân quân yêu cầu các phương tiện đang di chuyển trên đường tấp vào lề.

Chạy ra ngoài quan sát, anh Thông nhìn thấy xe tải do đối tượng Tuấn điều khiển đang chạy với tốc độ nhanh từ dốc cầu Sang Trắng cách đó khoảng 500 m về hướng quận Bình Thủy.

Hiện trường vụ tai nạn do đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn gây ra ở trước cổng Khu công nghiệp Trà Nóc. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN.

Khi gần đến ngã ba dẫn vào Khu công nghiệp Trà Nóc, đối tượng lái xe đâm một loạt ôtô rồi tông ngã trụ đèn trên dải phân cách mới dừng lại. Lực lượng công an tại hiện trường lập tức tức nổ súng, khống chế Tuấn trong tình trạng không tỉnh táo. Qua kiểm tra, Tuấn dương tính với ma túy. Tổng quãng đường người này lái xe khoảng 70 km.

Theo nguồn tin của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, tổng cộng Tống Văn Hoàng Tuấn đã gây ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm hai người tử vong và 5 người bị thương. Có 7 ôtô (3 ôtô tải, 4 ôtô con) và 6 xe máy bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng 535 triệu đồng.

Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận có liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.