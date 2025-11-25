Sau bữa nhậu với thịt ếch, vịt, người đàn ông nguy kịch

Một người đàn ông 53 tuổi ở Bắc Ninh nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan, nguy kịch. Bác sĩ kịp thời xác định tác nhân gây bệnh thương hàn, cứu bệnh nhân.

Bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn được điều trị tích cực. Ảnh: BVCC.

Tối 19/11, ông P.Đ.T. (53 tuổi, phường Đa Mai, Bắc Ninh) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện đau bụng kéo dài, sốt cao liên tục, tiêu chảy và không đáp ứng với kháng sinh. Người nhà cho biết khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân có uống bia và ăn thịt ếch, vịt. Đến tối cùng ngày, ông bắt đầu đi ngoài, tình trạng tiêu hóa xấu dần và sốt cao kéo dài.

Tại khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh bệnh nhân nhanh chóng tụt huyết áp, nguy cơ sốc nhiễm khuẩn diễn tiến nặng nguy kịch dù đã được hồi sức. Các bác sĩ quyết định chuyển khẩn lên khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Tại đây, qua đánh giá toàn diện, ê-kíp ghi nhận dấu hiệu suy đa cơ quan do nhiễm khuẩn đường ruột. Bệnh nhân được chỉ định lọc máu liên tục và phối hợp kháng sinh phổ rộng (Doprene kết hợp Metronidazol). Đồng thời, mẫu bệnh phẩm được kiểm tra bằng kỹ thuật Real-time PCR nhằm truy tìm tác nhân gây bệnh.

Kết quả cho thấy bệnh nhân dương tính với Salmonella Typhi, một loại vi khuẩn gây bệnh thương hàn. Người bệnh được chuyển vào khu vực cách ly và hướng dẫn gia đình thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt để hạn chế nguy cơ lây lan trong bệnh viện.

"Chúng tôi đã lọc máu, phối hợp kháng sinh và chăm sóc tích cực liên tục", bác sĩ chuyên khoa II Ngọc Văn Lơ, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết.

Sau 4 ngày điều trị, bệnh nhân ổn định, hết sốt, đại và tiểu tiện bình thường.

Theo bác sĩ Lơ, thương hàn là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Salmonella Typhi gây ra, lây chủ yếu qua đường tiêu hóa khi ăn thực phẩm hoặc uống nước bị nhiễm bẩn. Bệnh thường biểu hiện bằng sốt cao kéo dài, đau bụng, tiêu chảy hoặc táo bón, mệt mỏi và chán ăn.

Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có thể gặp biến chứng nguy hiểm như xuất huyết tiêu hóa, thủng ruột và nhiễm khuẩn huyết dẫn đến suy đa cơ quan, nguy kịch. Bệnh có thể phòng ngừa bằng ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh thực phẩm, rửa tay thường xuyên và tiêm vaccine thương hàn.