Sau 5 cuộc hôn nhân, Matthaus hẹn hò người mẫu kém 38 tuổi

Matthaus năm nay 64 tuổi. Ông ly hôn người vợ thứ 5 Anastasia Klimko vào năm 2021. Gần đây, Matthaus bị bắt gặp cùng Theresa Sommer tham gia nhiều sự kiện công khai, trong đó có cuộc đua trượt tuyết nổi tiếng ở Ischgl (Áo) và trận chung kết Nations League tại Munich.

Khi được hỏi về mối quan hệ, Matthaus chỉ trả lời ngắn gọn trên truyền hình A2: "Chúng tôi đến đây để trượt tuyết, còn những chuyện khác là riêng tư".

Sommer là người mẫu nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô gái 26 tuổi từng theo học ngành kinh tế tại King's College London và Đại học Durham. Truyền thông Đức tin rằng cặp đôi có sự gắn bó trên mức tình bạn. Matthaus từ chối bình luận khi được tờ Bild liên hệ.

Matthaus từng kết hôn 5 lần. Người vợ đầu là Silvia (1981-1992), sau đó là cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 5 năm với cựu Hoa hậu Hoàn vũ Thụy Sĩ Lolita Morena. Năm 2003, Matthaus cưới Marijana Colic trong thời gian làm HLV tại Serbia, nhưng ly hôn 6 năm sau.

Tháng 12/2008, ông làm đám cưới với người mẫu Ukraine 21 tuổi Kristina Chudinova tại Las Vegas, song cuộc hôn nhân chỉ kéo dài hơn một năm. Cuộc hôn nhân thứ 5 với Anastasia Klimko kéo dài từ 2014 đến 2021. Giữa họ có chung một con trai tên Milan.

Dù đời tư nhiều sóng gió, Matthaus vẫn là một trong những danh thủ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Ông từng giành Quả bóng Vàng, vô địch World Cup 1990 và có hơn 400 lần ra sân cho Bayern Munich.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.