Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe Kiến thức y khoa

Sau 2 ngày sốt, bé 6 tuổi rơi vào nguy kịch vì viêm não

  • Thứ tư, 30/9/2026 09:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Từ sốt, nôn ói và lừ đừ, bé trai 6 tuổi nhanh chóng xuất hiện co giật, giảm ý thức, phải thở máy và phẫu thuật mở sọ giải áp vì phù não nặng.

Bác sĩ Việt thăm khám lại cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhi 6 tuổi (Gia Lai) được đưa đến cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), trong tình trạng nguy kịch do viêm não Herpes.

Trước đó, trẻ sốt kéo dài 2 ngày, điều trị ngoại trú nhưng không giảm. Bệnh diễn tiến nhanh, trẻ bắt đầu nôn ói, lừ đừ rồi xuất hiện các cơn co giật liên tiếp ở nửa người trái, tri giác lơ mơ. Ngay sau đó, trẻ được chuyển khẩn cấp lên tuyến trên trong tình trạng ý thức suy giảm nặng.

Khi nhập viện, bé lơ mơ, yếu nửa người trái, phải đặt nội khí quản và thở máy. Ê-kíp khoa Hồi sức tích cực nhiễm lập tức điều trị đặc hiệu bằng Acyclovir truyền tĩnh mạch, hỗ trợ hô hấp, chống phù não và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết.

Kết quả MRI não cho thấy tổn thương nghĩ nhiều đến viêm não Herpes. Xét nghiệm PCR dịch não tủy dương tính với virus Herpes, xác định chẩn đoán.

Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Châu Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực nhiễm, cho biết dù được điều trị đặc hiệu sớm và hồi sức tích cực, bệnh vẫn diễn tiến cấp tính với tình trạng phù não nặng, đe dọa tính mạng.

Trước tình trạng này, ê-kíp Hồi sức tích cực nhiễm khẩn trương hội chẩn với Ngoại thần kinh. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật mở sọ giải áp cấp cứu nhằm kiểm soát tình trạng tăng áp lực nội sọ và phù não nặng.

Sau gần 3 tuần điều trị, tình trạng bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Bé đã cai được máy thở, tự thở tốt, tự ăn uống, giao tiếp bình thường và ý thức cải thiện.

Hiện bé vẫn còn yếu nửa người trái và tiếp tục được theo dõi, phục hồi chức năng.

Viêm não Herpes là tình trạng viêm não do virus Herpes simplex, thường là HSV-1. Bệnh có thể khởi phát với các triệu chứng như sốt, đau đầu, nôn ói, lừ đừ, thay đổi hành vi hoặc ý thức, sau đó nhanh chóng xuất hiện co giật và các biểu hiện thần kinh khu trú.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm, tình trạng viêm có thể gây phù não, tăng áp lực nội sọ, rối loạn ý thức và đe dọa tính mạng. Acyclovir truyền tĩnh mạch là thuốc điều trị đặc hiệu được sử dụng càng sớm càng tốt khi nghi ngờ viêm não Herpes.

Trong những trường hợp phù não nặng, tăng áp lực nội sọ không kiểm soát được bằng các biện pháp điều trị nội khoa, bác sĩ có thể phải áp dụng các biện pháp hồi sức chuyên sâu, trong đó có phẫu thuật mở sọ giải áp.

Những điều bất ngờ của trẻ hai tháng tuổi

Bạn đã bao giờ nghe thấy bé nói “u”, “a” thật dễ thương chưa? Nếu chưa, bạn không cần quá lo lắng vì giai đoạn này sẽ sớm xuất hiện. Ở tháng thứ nhất, bé yêu của bạn đã học được rằng khóc là một phương thức hiệu quả để cha mẹ biết bé đang đói hoặc bày tỏ sự khó chịu khi tã ướt.

Hành vi thể hiện cảm xúc, mong muốn được thấu hiểu, chấp nhận và đáp lại là nhu cầu cơ bản của con người. Bé yêu của bạn đang trong quá trình xây dựng các mối quan hệ thân mật, cho đi và nhận lại.

Bất thường khi quan hệ, người phụ nữ phát hiện cùng lúc 2 ung thư

Đi khám vì ra máu sau quan hệ, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ phát hiện hai ung thư độc lập ở cổ tử cung và dạ dày, đều còn ở giai đoạn sớm.

46:2760 hôm qua

Những điều mẹ bầu cần lưu ý trong 3 tháng đầu thai kỳ

Ba tháng đầu là giai đoạn thai nhi hình thành nhiều cơ quan quan trọng. Mẹ bầu nên chú ý ăn uống, mỹ phẩm và sinh hoạt lành mạnh để hạn chế những rủi ro không cần thiết cho em bé.

11:54 28/9/2026

Loại cá giàu omega-3 gấp đôi cá hồi mà giá có thể bằng một nửa

Cá thu là nguồn omega-3 dồi dào, quen thuộc với người Việt trong khi giá thường dễ tiếp cận hơn so với cá hồi và phù hợp để đưa vào bữa ăn gia đình.

11:30 28/9/2026

Nguyễn Thuận

phù não virus Herpes co giật mở sọ

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý