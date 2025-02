Sát thủ của cuộc chuyện trò

C là chuyên gia làm người khác “cụt hứng”. Khi mọi người đang thi nhau khen bánh tro ngon nhường nào, cô ấy lại lái sang chuyện thuốc tẩy của hãng nọ tốt ra sao.

Học cách giao tiếp lành mạnh là một nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Ảnh: S.N.

Khi còn học đại học, lớp chúng tôi rất thân thiết với nhau, có hẳn một nhóm chat trên mạng xã hội, thường xuyên tâm sự với nhau về mọi vấn đề. Nhóm chat luôn hoạt động rất sôi nổi, cho đến khi C. cô bạn từng nằm ở giường đối diện với giường tôi trong kí túc xá lên tiếng.

C là chuyên gia làm người khác “cụt hứng”. Khi mọi người đang thi nhau khen bánh tro ngon nhường nào, cô ấy lại lái sang chuyện thuốc tẩy của hãng nọ tốt ra sao. Những lúc như vậy, bầu không khí bỗng dưng lạnh hẳn đi.

Nhiều năm học chung C vẫn không thay đổi, vẫn luôn là sát thủ của các cuộc chuyện trò.

Trước kia, có lần C đến chơi nhà một người bạn cùng lớp tên Layla. C mở tủ lạnh ra lấy nước uống, trông thấy hai cuộn giấy vệ sinh đặt trong đó, cô ấy tỏ vẻ rất kinh hãi, vội vàng hỏi người bạn: “Layla, có phải trong nhà cậu có ai đó đầu óc không bình thường không thế? Sao lại để giấy vệ sinh vào tủ lạnh?”

Mẹ Layla nghe thấy vậy đã ngay lập tức tím mặt, nhưng bác không nói gì. Còn Layla đáp lại một cách giận dữ: “Cậu nói gì vậy? Trong tủ lạnh có mùi lạ, nên mẹ tớ đặt giấy vệ sinh vào đó để hút mùi. Cậu không hiểu thì đừng ăn nói linh tinh!”

Layla bày tỏ sự bất mãn không chút khách sáo. Thấy con gái không hùa theo bạn, sắc mặt của mẹ Layla mới hòa hoãn hơn một chút. Sau khi C ra về, bác gái còn dặn dò Layla rằng đừng nên qua lại với cô ấy nữa.

Trải qua tình huống xấu hổ này, C vẫn không biết rút kinh nghiệm. Chúng tôi đã nhiều lần khuyên nhủ cô ấy, đổi lại cô ấy chỉ nói rằng: “Con người tớ đây khác với các cậu, lòng dạ ngay thẳng, hào sảng chứ không hẹp hòi.” Câu nói ấy khiến mọi người ít nhiều phật ý, vì vậy không ai còn quan tâm đến cô ấy nữa.

Sau đó chúng tôi tốt nghiệp, mỗi người một nơi. Nhóm chat từng náo nhiệt cũng dần trở nên im lìm. Ngoài admin và một vài bạn học đến dịp lễ tết sẽ gửi lời chúc, hầu như không còn ai lên tiếng.

Khung cảnh ấy tuy rất buồn, nhưng lại là chuyện rất bình thường. Tốt nghiệp rồi, chúng tôi chỉ còn giữ liên lạc với những người bạn thật sự thân thiết. Những mối quan hệ khác sẽ dần trở nên lạnh nhạt, cho dù năm xưa từng kề vai sát cánh thì bây giờ tình cảm cũng không còn như cũ. Càng không cần nhắc đến C, người vốn không được mọi người yêu quý.

Tuy nhiên, một ngày nọ, nhóm chat trở nên sôi nổi khác thường. Một cô bạn không ngừng spam khung chat vì thất tình, còn C bỗng nhiên trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm. Chúng tôi đều cho rằng thất tình không phải là chuyện gì quá ghê gớm, vì vậy không ai đáp lời cô bạn kia.

Thế nhưng C, người không giỏi ăn nói, không tinh ý nhất trong suy nghĩ của mọi người, lại đang dùng mọi lời lẽ dịu dàng, mềm mỏng để an ủi cô bạn. Nhờ vậy nhóm chat náo nhiệt hẳn lên. Mọi người đều trêu đùa C rằng có phải cô ấy bị trộm mất nick hay bỗng nhiên thay đổi tính nết hay không. Khi ấy, C chỉ đáp lời bằng một hàng chữ: “Phạm sai lầm nhiều thì sẽ có tiến bộ thôi.”

Đằng sau câu nói này chắc chắn cất giấu một câu chuyện đặc sắc. Nhưng cô ấy không chịu kể, chúng tôi cũng không hỏi tới. Có thể câu chuyện của C không quá tươi đẹp. Nhưng bất kể đắng chát nhường nào, nó đều có giá trị. Bởi vì cô bạn C độc miệng ngày nào giờ đã trưởng thành. Chúng tôi cũng không cần lo lắng cô ấy sẽ bị người ta gây khó dễ vì không khéo ăn nói nữa.

Nhiều người cho rằng đối với những việc vụn vặt, không mấy quan trọng, có xảy ra sai sót cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện gì có thể đối đãi qua loa, đại khái kia chứ?

Trong cuộc sống, người xuất sắc chính là những người có thể làm tốt từ những điều nhỏ nhất. Họ sẵn sàng nhìn thẳng vào từng sai lầm bất kể lớn nhỏ của mình và nghiêm túc sửa chữa.

Không thể chỉ nhìn vào mức độ lớn bé của sai lầm hay khó khăn để đánh giá. Dù chỉ học hỏi được chút ít kinh nghiệm thì trở ngại lớn cũng sẽ hóa nhỏ. Còn nếu từ sai lầm nhỏ mà thu được bài học lớn, từ đó bứt phá, gặt hái nhiều thành tựu hơn thì sai lầm ấy chính là cơ hội rất quý giá.

Trí tuệ sẽ dẫn dắt bạn mở ra con đường của riêng mình, gạt bỏ mọi phiền nhiễu, đưa bạn lên đến đỉnh vinh quang. Sửa chữa tốt những sai lầm nhỏ nhất mới là yếu tố then chốt quyết định thành bại. Chính điều này sẽ thể hiện tư duy, trí tuệ và năng lực của bạn. Đừng coi thường những khó khăn tưởng chừng không đáng để tâm này, rất có thể chúng sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn đấy.