Tài xế được khuyến cáo nên di chuyển hướng khác an toàn, không nên đi theo đường Hồ Chí Minh qua đèo Lò Xo vào lúc này do nguy cơ sạt lở cao.

Ngày 17/11, mưa lớn kéo dài tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng khiến tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 24) qua đèo Lò Xo tiếp tục được cảnh báo ở mức nguy hiểm cao vì có nguy cơ sạt lở bất ngờ.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo bị sạt lở, mưa rất lớn.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết ông đã trực tiếp đi kiểm tra sạt lở đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo. “Tình hình mưa lớn, nguy cơ sạt lở đang ở mức báo động cao. Xe cộ tuyệt đối không nên lên đèo để đảm bảo an toàn tuyệt đối”, ông Vĩnh nhấn mạnh.

Theo ông Vĩnh, đoạn tuyến qua xã hiện chưa ghi nhận sạt lở mới, nhưng mức độ mất an toàn luôn tiềm ẩn. Những điểm sạt lở cũ vừa được dọn dẹp trong đợt mưa trước có thể đổ sập xuống đường bất cứ lúc nào khi đất đá đã ngấm no nước. “Tài xế nên chủ động chọn tuyến đường khác, dù xa hơn nhưng an toàn, tránh đi qua khu vực đồi núi lúc này”, ông Vĩnh khuyến cáo.

Trên thực tế, lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan đã chốt chặn tại nhiều điểm trên đường Hồ Chí Minh để ngăn phương tiện từ Quảng Ngãi đi TP. Đà Nẵng và ngược lại. Những xe cố bám đèo đều được yêu cầu quay đầu do nguy cơ gặp sạt lở bất ngờ.

Tài xế Phan Tuấn Thụ (người đang mắc kẹt trên đèo Lò Xo đoạn qua xã Khâm Đức, TP. Đà Nẵng) cho biết, anh cùng nhiều tài xế phải tìm nơi trú tránh tạm thời từ chiều 17/11. “Đoạn qua xã Khâm Đức sạt lở rất nghiêm trọng. Mưa càng lớn, đất đá từ ta luy dương đổ xuống ầm ầm. Xe không thể rời khỏi đèo”, anh Thụ chia sẻ.

Theo anh Thụ, lực lượng khắc phục sạt lở đang túc trực xử lý liên tục. Tuy nhiên, vừa dọn xong, thông xe được một đoạn thì mưa to lại làm đất đá tràn xuống. Chưa kịp mừng thì đường đã phải đóng trở lại. “Anh em tài xế nên cập nhật thông tin liên tục và chọn lộ trình khác. Đừng đánh cược mạng sống, di chuyển qua lại trên tuyến đường này vào thời điểm hiện tại”, anh Thụ khuyến cáo.

Sạt lở đang diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo xe cộ không nên lưu thông qua đèo Lò Xo thời điểm mưa lớn này.

Đại diện Văn phòng Quản lý đường bộ II.1 (Khu Quản lý đường bộ III) cho biết, tuyến Hồ Chí Minh qua TP. Đà Nẵng hiện có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc hoàn toàn từ xã Thạnh Mỹ đến xã Khâm Đức.

“Với các điểm sạt lở hiện nay phải mất khoảng 3 ngày mới có thể dọn dẹp để thông xe tạm. Nhưng với tình hình mưa lớn như hiện tại, việc thông tuyến sẽ rất khó khăn. Nếu phát sinh thêm sạt lở mới thì không thể nói trước được”, đại diện đơn vị cho hay.

Sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 623 (tỉnh Quảng Ngãi).

Sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 623

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phát đi thông báo về tình trạng sạt lở nghiêm trọng trên tỉnh lộ 623 đoạn qua khu vực dốc Đăk Liên (km 09+450), tuyến đường nối từ xã Sơn Hà đến xã Sơn Tây. Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua, tại vị trí này đã xảy ra sạt lở đất với mức độ lớn, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới.

Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông Khu vực 2 thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường, tổ chức chốt chặn và đặt biển cảnh báo nguy hiểm ở khu vực sạt lở, đồng thời hướng dẫn người và phương tiện không đi vào vùng nguy hiểm.

Phòng Cảnh sát giao thông Quảng Ngãi đề nghị người dân và người tham gia giao thông không lưu thông qua đoạn dốc Đăk Liên trên tỉnh lộ 623, nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn, phòng tránh các sự cố đáng tiếc.

