Sắp xếp thế nào hơn 4.200 trụ sở, 760 xe công ở Đà Nẵng - Quảng Nam?

Tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình của UBND TP, thống nhất đề án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Một trong những nội dung quan trọng là công tác quản lý, sử dụng lại hiệu quả hệ thống trụ sở làm việc và phương tiện công hiện có tại hai địa phương.

Theo đó, tổng số trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp tại Đà Nẵng và Quảng Nam qua rà soát có 4.291 cơ sở, trong đó, Đà Nẵng 1.681 và Quảng Nam 2.610.

Sau khi hợp nhất hai địa phương, dự kiến trụ sở làm việc của các sở, ban, ngành cấp tỉnh sẽ đặt tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, kết hợp sử dụng một số nhà, đất còn trống để tận dụng cơ sở vật chất có sẵn.

Đối với các trụ sở tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam), đề án đề xuất bố trí cho một số cơ quan tiếp tục làm việc tại đó để vừa hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phía Nam TP Đà Nẵng mới cho thuận tiện, vừa ứng phó thiên tai kịp thời, qua đó sử dụng tối đa các trụ sở đang có ở Tam Kỳ.

Đề án cũng đề xuất chuyển đổi công năng một số trụ sở dôi dư thành trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa - thể thao, nơi sinh hoạt cộng đồng hoặc các cơ sở công vụ tại vùng sâu, vùng xa. Các trụ sở không còn nhu cầu sử dụng sẽ được xử lý theo quy định.

Ngoài ra, số lượng trụ sở xã, phường, thị trấn hiện nay khá lớn, đặc biệt là Quảng Nam có 247 trụ sở, trong khi dự kiến sắp xếp còn 78 xã, phường.

Để tránh lãng phí, trước mắt, các phường, xã sau sắp xếp tiếp tục sử dụng trụ sở làm việc hiện nay theo tiêu chuẩn, định mức và thuận lợi cho người dân khi đến liên hệ công tác, giảm tối đa số trụ sở xã, phường, thị trấn dôi dư.

Các trụ sở dôi dư sẽ chuyển đổi công năng làm trụ sở công an, ban chỉ huy quân sự, trạm y tế cấp xã, cơ sở giáo dục (kể cả làm nhà công vụ cho giáo viên khu vực miền núi)…

Theo đề án, số trụ sở dự kiến dôi dư đến hiện tại là 132, chưa bao gồm cơ sở nhà đất cấp huyện, xã sau sắp xếp cấp xã. Trong đó, Quảng Nam dôi dư 39 cơ sở, còn lại ở Đà Nẵng... Sau sắp xếp cấp tỉnh, Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tham mưu UBND TP Đà Nẵng mới xử lý.

Theo đề án, hiện tổng số xe ôtô công của hai địa phương là 760, trong đó TP Đà Nẵng 470 xe, Quảng Nam có 290 xe.

Phương án xử lý là, các xe chức danh tiếp tục được bố trí cho những chức danh được phép sử dụng. Các xe công phục vụ công tác chung cấp tỉnh sẽ được phân bổ lại cho các cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc – đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, do TP Đà Nẵng mới quản lý.

Tương tự, xe công cấp huyện cũng được bố trí lại cho cấp cơ sở, phục vụ công tác của chính quyền, Đảng, đoàn thể sau sắp xếp, trên cơ sở tuân thủ tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

Đối với xe chuyên dùng, đề án đề xuất tiếp tục sử dụng đúng mục đích theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị như y tế, phòng cháy chữa cháy, môi trường, quốc phòng – an ninh...

Sau khi Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế Nghị định 72, Sở Tài chính TP Đà Nẵng mới sẽ chủ trì tham mưu UBND TP ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công, đồng thời xây dựng lộ trình sắp xếp, xử lý phù hợp.

