Lý do không thực hiện sắp xếp hai xã ở Hà Tĩnh

Tỉnh Hà Tĩnh dự kiến sắp xếp 209 đơn vị cấp xã, xuống còn 69 đơn vị. Trong đó, có hai xã biên giới ở huyện Hương Sơn không thực hiện sáp nhập.

UBND tỉnh Hà Tĩnh mới ban hành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, sau sắp xếp Hà Tĩnh sẽ giảm từ 209 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 69 đơn vị, giảm 140 đơn vị. Trong đó, có hai xã biên giới gồm Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 (huyện Hương Sơn) sẽ không thực hiện sắp xếp.

Một góc xã Sơn Kim 1. Ảnh: T.L.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn cho biết, nguyên nhân xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 không thực hiện sắp xếp bởi diện tích tự nhiên của hai xã quá lớn, đường biên giới dài.

Cụ thể, xã Sơn Kim 1 có diện tích tự nhiên 223,21 km2 (đạt 223% so với quy định), quy mô dân số hơn 5.700 người (đạt hơn 115% so với quy định). Xã Sơn Kim 2 có diện tích tự nhiên đạt 208,46 km2 (đạt 208,46% so với quy định), quy mô dân số 5.123 người (đạt 102,46% so với quy định).

"Ngoài diện tích lớn, địa bàn hai xã này lại giáp biên giới nên liên quan đến yếu tố an ninh quốc phòng. UBND tỉnh có dự kiến sẽ giữ nguyên hai xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2", lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn nói.

Cũng theo UBND huyện Hương Sơn, quá trình khảo sát, huyện đề xuất gộp hai xã này thành một xã, song sau khi UBND tỉnh họp, phân tích các yếu tố, đơn vị đã đồng tình giữ nguyên hai xã. Nguyên nhân một phần không thực hiện sắp xếp hai xã biên giới là "thực hiện theo quan điểm của Trung ương, chính quyền phải gần với dân", lãnh đạo UBND huyện Hương Sơn cho biết thêm.

Với phương án sắp xếp của tỉnh Hà Tĩnh, địa phương này sẽ có 69 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Thành phố Hà Tĩnh có 3 phường: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập và các xã: Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Cẩm Bình; Thị xã Kỳ Anh có các phường: Sông Trí, Hải Ninh, Hoành Sơn, Vũng Áng; Thị xã Hồng Lĩnh có phường Bắc Hồng Lĩnh và phường Nam Hồng Lĩnh.

Huyện Kỳ Anh có các xã: Phương Giai, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Văn, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Vọng Sơn; Huyện Cẩm Xuyên có các xã: Cẩm Xuyên, Thiên Cầm, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Yên Hòa; Huyện Thạch Hà có các xã: Thạch Hà, Toàn Lưu, Phù Việt, Đông Kinh, Thạch Xuân, Lộc Hà, Hồng Lộc, Mai Phụ.

Huyện Can Lộc có các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Gia Hanh, Trường Lưu, Xuân Lộc, Đồng Lộc; Huyện Nghi Xuân có các xã: Tiên Điền, Nghi Xuân, Cổ Đạm, Đan Hải; Huyện Đức Thọ có các xã: Đức Thọ, Đức Đồng, Đức Quang, Đức Thịnh, Đức Minh; Huyện Hương Sơn có các xã: Hương Sơn, Sơn Tây, Tứ Mỹ, Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng, Kim Hoa, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2; Huyện Vũ Quang có các xã: Vũ Quang, Mai Hoa, Thượng Đức; Huyện Hương Khê có các xã: Hương Khê, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh, Hương Bình, Phúc Trạch, Hương Xuân.

Hiện nay, các địa phương ở Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân. Quá trình lấy ý kiến, đánh giá bước đầu diễn ra đảm bảo theo đúng quy trình, quy định, khách quan, dân chủ. Sau khi có báo cáo, tổng hợp từ các huyện, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục triển khai các bước theo quy định, đảm bảo tiến độ.