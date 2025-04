Phương án sắp xếp 22.666 biên chế khi sáp nhập Đồng Tháp và Tiền Giang

Tiền Giang vừa có dự thảo đề án sắp xếp các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp theo chủ trương mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa thông qua "Hợp nhất tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp, lấy tên là tỉnh Đồng Tháp, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Tiền Giang”.

Theo dự thảo, sau khi sáp nhập hai tỉnh này thành tỉnh Đồng Tháp mới có diện tích tự nhiên 5.938,7 km2, hơn 4,2 triệu dân số và 120 đơn vị hành chính trực thuộc. Nơi đặt trung tâm hành chính - chính trị là tại TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang hiện nay.

Hiện nay, tỉnh Tiền Giang có 1.801 cán bộ, công chức cấp tỉnh, 7.501 viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Tỉnh Đồng Tháp có 1.316 cán bộ, công chức cấp tỉnh, 12.048 viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Theo đề án, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, tạm thời vẫn giữ ổn định số lượng biên chế, nhân sự đang có mặt tại các cơ quan, đơn vị để rà soát, sắp xếp, bố trí thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tỉnh.

“Trên cơ sở định hướng của Trung ương, tỉnh sẽ có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về lộ trình tinh giản biên chế công chức hành chính và giảm số lượng người làm việc để đảm bảo thực hiện đúng tỷ lệ giảm do Trung ương quy định”, dự thảo đề án nêu.

Cũng theo dự thảo, tỉnh sẽ tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để bố trí tại các cơ quan, đơn vị mới sau sắp xếp.

Đối với số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư dự kiến được tiếp nhận, điều động, luân chuyển, bố trí, phân công công tác đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị còn thiếu và chính quyền địa phương (nếu có nhu cầu).

Trường hợp những người dôi dư có nguyện vọng nghỉ hưu, thôi việc thì giải quyết theo quy định hiện hành của Chính phủ. Lộ trình đưa ra là trong 60 tháng kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực thi hành.

Đề án đưa ra phương án, hiện nay, các trụ sở làm việc trên địa bàn TP Mỹ Tho (nơi đặt trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh mới sau sắp xếp) đã được đầu tư xây dựng hiện đại, đáp ứng được nhu cầu làm việc của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp.

UBND tỉnh sẽ rà soát, bố trí, phân bổ hợp lý số lượng trụ sở, tài sản công hiện có cho các cơ quan, đơn vị đảm bảo tiết kiệm, phục vụ hiệu quả hoạt động của từng cơ quan.

Ngoài ra, tỉnh nghiên cứu bố trí, lựa chọn trụ sở của các cơ quan dư thừa sử dụng làm trụ sở cho các cơ quan chuyên môn hoặc thành điểm trường phục vụ giáo dục. Việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư được thực hiện theo quy định.

Đối với tài sản công dôi dư (nếu có), UBND cấp tỉnh đã rà soát, thống kê, xây dựng phương án tiếp tục bố trí, sử dụng, thực hiện điều chuyển cho cơ quan, đơn vị khác hiện còn thiếu so với tiêu chuẩn, định mức hoặc tổ chức thanh lý tài sản theo đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đồng thời dự thảo này cũng nhắc sẽ nghiên cứu xây dựng phương án, chính sách bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại cho cán bộ công chức từ Đồng Tháp đến Tiền Giang theo quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Ngoài ra, tỉnh còn được bổ sung 360 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Đối với cán bộ, công chức cấp xã, số lượng được bố trí theo quy định là 2.808 cán bộ, công chức.

Chính quyền địa phương (gồm HĐND và UBND) cấp tỉnh, cấp huyện; đơn vị sự nghiệp công lập, Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 24.633 biên chế. Ngoài ra, tỉnh còn được bổ sung 689 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.