Sập trần nhà kho ở TP.HCM, 4 người rơi từ độ cao 10 m

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 7/3 tại nhà kho Công ty Schenker, đường số 8, phường Dĩ An, TP.HCM, trong lúc nhóm thợ đang thi công hệ thống máy lạnh ở độ cao hơn 10 m, phần la phông bất ngờ đổ sập khiến cả 4 người rơi xuống nền kho.
Nghe tiếng động lớn, các nhân viên khác chạy đến ứng cứu nhưng nạn nhân N.T.Q.T. (31 tuổi, ngụ TP.HCM) đã tử vong tại chỗ. Ba người còn lại đang được cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.
Lực lượng chức năng đang trích xuất camera và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.
