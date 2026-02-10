Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sập tầng hai nhà dân ở Hưng Yên, một người tử vong tại chỗ

  • Thứ ba, 10/2/2026 16:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vụ nổ xảy ra tại tầng hai của một ngôi nhà tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.

Khoảng 7h45 ngày 10/2, một tiếng nổ lớn phát ra từ tầng hai ngôi nhà ở thôn An Bá, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên làm mặt đất rung chuyển, tường nhà đổ sập kèm theo khói lửa. Tại hiện trường, ngôi nhà hai tầng bị đổ sập gần hết tầng hai, mái tôn bị biến dạng.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Xuân Hoa.

Người dân tại đây cho biết vụ nổ khiến những nhà xung quanh rung lắc, kính cửa sổ một số nhà bị vỡ.

Đại diện UBND xã Ân Thi cho biết, vụ nổ khiến một người đàn ông (SN 1994) tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu nghi ngờ do liên quan pháo nổ

Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, Công an xã Ân Thi đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Hưng Yên tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trần Hoàng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Sập nhà Hưng Yên Hưng Yên Sập nhà Hưng Yên Tử vong Tai nạn Nổ lớn

