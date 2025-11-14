Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sập quả đồi ở Đà Nẵng giữa trưa nắng, nghi vùi lấp 3 người

  • Thứ sáu, 14/11/2025 15:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Một vụ sạt lở đồi nghiêm trọng đã bất ngờ xảy ra tại Đà Nẵng vào sáng 14/1 cuốn trôi hàng triệu mét khối đất đá xuống khu vực nương rẫy của người dân.

Khoảnh khắc sập đồi ở Đà Nẵng, đất đá đổ xuống cuồn cuộn Sáng 14/11, một phần đồi tại thôn Pứt bất ngờ bị sạt lở kéo theo cả triệu mét khối đất đá đổ xuống, kéo dài vài km. Ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, làm ảnh hưởng hoa mầu, nương rẫy của người dân phía dưới.

Khoảng 9h30 sáng 14/11, quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, đã bất ngờ đổ ập. Thông tin từ ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, ước tính có đến hàng triệu m khối đất đá sạt lở, trôi xa kéo dài vài km.

Vị trí sạt lở được xác định nằm gần ranh giới giữa xã Ch'ơm và Gary (huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ). Đáng chú ý, vụ sạt lở diễn ra trong thời tiết khô ráo và có nắng. Lượng đất đá khổng lồ đã cuốn trôi nhiều diện tích đất nương rẫy và hoa màu của người dân đang canh tác tại khu vực bên dưới.

Hiện chính quyền địa phương đã phối hợp cùng cơ quan chức năng, công an khu vực để đánh giá thiệt hại. Thông tin ban đầu từ Đồn Biên phòng Ga Ry, thời điểm xảy ra vụ việc có 3 người đang làm rẫy, hiện mất liên lạc, nghi bị vùi lấp.

Đây không phải lần đầu tiên xã vùng cao tại Đà Nẵng xuất hiện sạt lở trong tháng. Ngày 4/11, người dân thôn Đắc Rích, xã La Dêê phát hiện một vết nứt dài trên đỉnh núi. Tại hiện trường, vết kéo dài hơn 100 m, gây sụt lún đất với độ sâu hơn 1 m. Hiện tượng chảy trào đất bùn xuất hiện tại đoạn giữa đồi. Đáng chú ý, ngay bên dưới vết nứt có khoảng 20 hộ dân sinh sống.

Cùng ngày, ông Zơrâm Buôn cho biết lực lượng công an, biên phòng đã băng đồi sạt lở, đưa ba bệnh nhân, một sản phụ đi cấp cứu.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Song Nguyen.

Hà Vi

sập quả đồi Đà Nẵng Đà Nẵng sạt lở Đà Nẵng thôn Pứt xã Hùng Sơn

