Sáp nhập 3 trường thành Đại học Nghệ An

Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật, Cao đẳng Sư phạm và Đại học Kinh tế Nghệ An sẽ sáp nhập thành Trường Đại học Nghệ An.

Một trong 3 trường nằm trong phương án sáp nhập thành Đại học Nghệ An.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa họp, thống nhất chủ trương sáp nhập 3 trường là Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật, Cao đẳng Sư phạm và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An sẽ sáp nhập thành Trường Đại học Nghệ An.

Trước đó, triển khai thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, việc phát triển một trường đại học đa ngành lớn mạnh là một chỉ số rất quan trọng trong phát triển toàn diện và bền vững, góp phần tạo sức hút về các nguồn lực cho phát triển tỉnh Nghệ An.

Do đó, việc sáp nhập Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An và Trường Đại học Kinh tế Nghệ An thành Trường Đại học Nghệ An là rất quan trọng.

Việc sáp nhập 3 trường trên nhằm mục đích tăng cường tự chủ và trách nhiệm của đơn vị về tổ chức bộ máy, tài chính, đầu tư, đào tạo theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Đồng thời, điều này củng cố và tập trung nguồn lực phát triển các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực; cải thiện chất lượng đào tạo và nghiên cứu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập.

Sau sáp nhập, trường cũng sẽ phát triển cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD&ĐT; phát huy được nội lực để xây dựng trở thành trường đại học trọng điểm, uy tín của vùng Bắc Trung Bộ.

Kết luận về đề án sáp nhập các trường trên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương sáp nhập Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An, Trường Đại học kinh tế Nghệ An để thành lập Trường Đại học Nghệ An là đúng, phù hợp xu thế.

Đồng thời, ông nhấn mạnh quan điểm sau sáp nhập, hoạt động của Trường Đại học Nghệ An phải tốt hơn, mạnh hơn, là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa nghề, đa cấp học, có sức cạnh tranh; đồng thời, giải quyết được những bất cập, khó khăn trong mô hình đang triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An lưu ý quá trình thực hiện đề án cần đánh giá thật kỹ tất cả các khó khăn, vướng mắc khi sáp nhập để có giải pháp; cũng như thực hiện tốt công tác tư tưởng của đội ngũ để thực hiện hiệu quả.