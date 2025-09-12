Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Sắp khởi công Nhà hát Ngọc Trai 500 triệu USD ở Hồ Tây

  • Thứ sáu, 12/9/2025 15:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dự án nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật vốn nửa tỷ USD ở phường Tây Hồ sẽ được khởi công vào đầu tháng 10 tới.

Phối cảnh nhà hát Ngọc Trai. Nguồn: UBND quận Tây Hồ.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), thành phố Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án, trong đó có dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề với tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng (tương đương 485 triệu USD).

Chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Thành phố Mặt trời - một doanh nghiệp liên quan đến Sun Group.

Dự án Nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật nằm tại các ô đất ký hiệu CXĐT.08, CXĐT.09, P2 thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 được UBND TP Hà Nội phê duyệt hồi tháng 11/2024. Dự án có tổng diện tích hơn 19,1 ha. Trong đó, nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề rộng hơn 18,2 ha, bãi đỗ xe 0,4 ha và đường giao thông hơn 0,5 ha.

Phía Đông và Đông Nam dự án giáp đường Đặng Thai Mai; phía Tây và Tây Nam giáp Hồ Tây; phía Tây Bắc giáp khu dân cư hiện có; phía Bắc giáp đường quy hoạch nối đường Đặng Thai Mai với Quảng Bá.

Mục tiêu dự án là xây dựng công trình nhà hát opera quy mô lớn và cụm công trình văn hóa đa năng phục vụ hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí.

Bên cạnh nhà hát Ngọc Trai, các dự án quan trọng khác cũng được khởi công dịp 10/10, như dự án thành phần 2 cầu Trần Hưng Đạo, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2, xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, công viên hai bên sông Tô Lịch, cầu Thượng Cát.

Sun Group muốn làm nhà hát gần 13.000 tỷ sát Hồ Tây

Công ty TNHH Thành phố Mặt trời là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Nhà hát Ngọc trai và công viên văn hóa nghệ thuật, tổng vốn đầu tư 12.756 tỷ đồng ở Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội.

16:44 29/4/2025

Hà Nội tìm chủ đầu tư làm công viên, nhà hát Opera nửa tỷ USD ở Hồ Tây

Hà Nội đang tìm nhà đầu tư cho dự án Nhà hát Ngọc trai và công viên văn hóa nghệ thuật 500 triệu USD ở Quảng An, Tây Hồ.

14:29 13/2/2025

Chuẩn bị khởi công, khánh thành loạt dự án, công trình vào ngày 19/12

Bộ Xây dựng vừa gửi văn bản đề nghị các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Tài chính rà soát, đăng ký khánh thành, khởi công dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

19:18 9/9/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

nhà hát ngọc trai khởi công 10/10 công trình 10/10 Hà Nội nhà hát 10/10 hồ tây sun group

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý