Sắp khởi công Nhà hát Ngọc Trai 500 triệu USD ở Hồ Tây

Dự án nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật vốn nửa tỷ USD ở phường Tây Hồ sẽ được khởi công vào đầu tháng 10 tới.

Phối cảnh nhà hát Ngọc Trai. Nguồn: UBND quận Tây Hồ.

Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025), thành phố Hà Nội sẽ khởi công 8 dự án, trong đó có dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề với tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng (tương đương 485 triệu USD ).

Chủ đầu tư dự án này là Công ty TNHH Thành phố Mặt trời - một doanh nghiệp liên quan đến Sun Group.

Dự án Nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật nằm tại các ô đất ký hiệu CXĐT.08, CXĐT.09, P2 thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 được UBND TP Hà Nội phê duyệt hồi tháng 11/2024. Dự án có tổng diện tích hơn 19,1 ha. Trong đó, nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề rộng hơn 18,2 ha, bãi đỗ xe 0,4 ha và đường giao thông hơn 0,5 ha.

Phía Đông và Đông Nam dự án giáp đường Đặng Thai Mai; phía Tây và Tây Nam giáp Hồ Tây; phía Tây Bắc giáp khu dân cư hiện có; phía Bắc giáp đường quy hoạch nối đường Đặng Thai Mai với Quảng Bá.

Mục tiêu dự án là xây dựng công trình nhà hát opera quy mô lớn và cụm công trình văn hóa đa năng phục vụ hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí.

Bên cạnh nhà hát Ngọc Trai, các dự án quan trọng khác cũng được khởi công dịp 10/10, như dự án thành phần 2 cầu Trần Hưng Đạo, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Bệnh viện Thận Hà Nội cơ sở 2, xây dựng hầm chui tại nút giao Cổ Linh, công viên hai bên sông Tô Lịch, cầu Thượng Cát.