Sắp diễn ra đêm nhạc có Kiên Trịnh, Vương Bình, hưởng ứng Ngày Sách

Tối 23/4, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đêm nhạc với sự tham gia của hai nghệ sĩ Vương Bình và Kiên Trịnh sẽ được tổ chức, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam.

Tối 23/4, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội, đêm nhạc hội Dạ Khúc Tháng Tư sẽ diễn ra. Đêm nhạc hội thuộc chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 21/04 và Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4. Sự kiện được tổ chức bởi Liên chi Đoàn Khoa Xuất bản - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đêm nhạc có sự xuất hiện của hai nghệ sĩ khách mời Vương Bình và Kiên Trịnh, với loạt bài hát đình đám của Vương Bình như Thanh Tân, Thành phố phía Đông, Ngày buồn tháng nhớ năm thương cùng phần trình diễn kết hợp guitar của Kiên Trịnh.

Bên cạnh dàn khách mời nổi tiếng, đêm nhạc hội tổ chức hàng loạt tiết mục nghệ thuật được đầu tư. Ban tổ chức đêm đại nhạc hội Dạ khúc tháng tư 2026 mong muốn lan tỏa văn hóa đọc tới người trẻ thông qua những tiết mục nghệ thuật ý nghĩa.

Trước đêm nhạc, nhiều sự kiện cũng đã diễn ra nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam. Có thể kể tới chuỗi hoạt động tương tác và check-in photobooth, hội sách, loạt ấn phẩm truyền thông,...

Chuỗi hoạt động tương tác và check-in photobooth, hội sách,... được tổ chức bởi Liên chi Đoàn Khoa Xuất bản - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Ảnh: BTC.

Hơn 10 năm qua với 8 mùa thành công, Dạ khúc tháng tư đã gây được tiếng vang, trở thành một thương hiệu của Khoa Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.