Sắp đến hạn chót hộ kinh doanh phải khai thông tin thuế quan trọng

Ngày 31/7 là hạn chót để nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ về khai thuế, thông báo thông tin theo quy định.

Hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức và doanh nghiệp cần lưu ý mốc thời gian 31/7 vì cần thực hiện các nghĩa vụ về khai thuế theo quy định. Ảnh: Nam Khánh.

Thuế Thành phố Hà Nội vừa gửi thông báo 31/7 là thời hạn cuối cùng để nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tổ chức và doanh nghiệp thực hiện các nghĩa vụ về khai thuế, thông báo thông tin theo quy định.

Cụ thể, hộ, cá nhân kinh doanh có sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng chưa thông báo với cơ quan thuế phải thực hiện thông báo theo Mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư số 18/2026 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026, trường hợp có doanh thu phát sinh đến ngày 30/6/2026 từ 1 tỷ đồng trở xuống phải thông báo doanh thu theo Mẫu số 01/TKN-CNKD.

Trường hợp có doanh thu lũy kế trên 1 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng phải thực hiện khai thuế theo quý theo Mẫu số 01/CNKD (đều ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2026).

Thông báo quan trọng của Thuế TP Hà Nội gửi tới người nộp thuế. Ảnh: Thuế TP Hà Nội.

Ngoài ra, hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động cho thuê bất động sản và lựa chọn khai thuế 2 lần trong năm phải thực hiện khai thuế lần thứ nhất theo Mẫu số 01/BĐS ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026. Hộ, cá nhân kinh doanh tự xác định doanh thu năm 2026 trên 1 tỷ đồng phải thực hiện kê khai thuế quý II/2026 theo Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 50/2026.

Người nộp thuế có thể thực hiện các thủ tục bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng eTax Mobile hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính ngành thuế tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn.

Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế chủ động rà soát thông tin, xác định đúng trường hợp của mình và hoàn thành việc thông báo, kê khai đúng thời hạn. Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế sẽ góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời hạn chế sai sót và các vi phạm hành chính có thể phát sinh.