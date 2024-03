Sắp có tàu du lịch nối Huế - Đà Nẵng, top cung đường đẹp nhất Việt Nam

Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND TP Đà Nẵng đã thống nhất phương án khai thác đoàn tàu du lịch giữa hai địa phương vào dịp 26/3.

Tàu hỏa Bắc Nam đi qua Cầu Vòm Đồn Cả, điểm du lịch khám phá lịch sử ở Huế - Đà Nẵng. Ảnh: Kỳ Anh Nguyễn.

Sáng ngày 1/3, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, có buổi trao đổi với đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc triển khai đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng nhằm đưa vào khai thác vào dịp 26/3.

Theo đó, các đơn vị thống nhất xây dựng dịch vụ của tuyến đường Huế - Đà Nẵng theo hướng khác biệt, cung cấp cho du khách trải nghiệm cung đường, dịch vụ du lịch trong suốt hành trình đi tàu và điểm đến giữa hai địa phương Huế - Đà Nẵng, vịnh Lăng Cô. Bên cạnh mục đích du lịch, tuyến tàu hỏa Huế - Đà Nẵng còn góp phần đảm bảo giao thông, kết nối đi lại của người dân giữa hai nơi.

Ông Minh cho biết việc triển khai các phương án nhằm tạo sự liên kết chặt chẽ trong vấn đề hợp tác giữa Tổng công ty đường sắt Việt Nam, chính quyền TP Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên Huế, các doanh nghiệp du lịch và dịch vụ tại hai tỉnh.

Vẻ đẹp đèo Hải Vân, ranh giới Huế và Đà Nẵng. Ảnh: evivavietnam.

Liên quan đến kế hoạch triển khai đoàn tàu Huế - Đà Nẵng do hai tỉnh đề xuất, ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, cho rằng phương án do hai tỉnh đề ra "rất phù hợp" cho đối tượng trải nghiệm cùng gia đình, giúp khách du lịch ngắm phong cảnh núi non, bờ biển…

"Hai ga ở Huế và Đà Nẵng đều nằm trong khu vực trung tâm thành phố, du khách trong và ngoài nước có nhu cầu di chuyển giữa 2 nơi cao. Đây là một lợi thế của tuyến tàu hỏa này", ông Mạnh phát biểu trong cuộc họp hôm 1/3.

Trước đó, trong năm 2023, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã cho cải tạo cơ sở vật chất, làm mới trang thiết bị tại hai ga Huế và Đà Nẵng. Công tác này sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2024.

Năm 2023, đường sắt Việt Nam được giới thiệu trong cuốn Amazing Train Journeys của tạp chí du lịch Australia Lonely Planet, trong đó tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM được bình chọn là tuyến đường sắt đẹp nhất, đáng trải nghiệm nhất thế giới.

Cùng năm, Lonely Planet đưa đánh giá 6 cung đường đẹp nhất Việt Nam để ngắm cảnh dọc đất nước, nhằm gợi ý cho khách du lịch.

Bên cạnh cung đường Hà Giang; Cao Bằng - Bản Giốc; Đà Lạt - Nha Trang; TP.HCM - Mỹ Tho; Đầm Trầu - Bến Đầm, cung đèo Hải Vân chính là top những tuyến đường ngắm cảnh đẹp nhất. Đây cũng là cung đường mà du khách có thể ngắm trọn vẹn cảnh đẹp từ tàu hỏa.