Sao trẻ Tây Ban Nha đón tin vui

Những hình ảnh ngồi ôn bài trong lúc tập trung cùng đội tuyển Tây Ban Nha của Lamine Yamal có lẽ không còn xa lạ với khán giả tại EURO 2024. Mới đây, cầu thủ 16 tuổi đã thông báo vượt qua tất cả các bài thi ESO, chương trình giáo dục phổ thông bắt buộc của Tây Ban Nha.

"Hôm nay, sau khi rời khỏi khu tập luyện, tôi nhận được tin mình đã thi đậu. Mọi áp lực đều đã tan biến", tiền đạo đang khoác áo CLB Barcelona chia sẻ kèm một nụ cười tươi.

Không chỉ thi đấu tốt, góp phần giúp Tây Ban Nha có thành tích toàn thắng tại vòng bảng EURO 2024, Yamal còn là tấm gương cho tinh thần hiếu học. Với kết quả này, Yamal xem như đã hoàn thành xong phần lớn chương trình giáo dục trung học tại Tây Ban Nha.

Có thể sau khi kết thúc hành trình tại EURO 2024, Yamal mới phải tính toán đến con đường học vấn trong tương lai. Ở Tây Ban Nha, sau khi tốt nghiệp trung học, học sinh có thể cân nhắc theo học hết hai năm cuối chương trình giáo dục phổ thông trung học hoặc chọn theo học nghề.

Việc đón nhận tin vui trước thềm vòng 1/8 của EURO 2024 có thể còn là liều thuốc tinh thần tốt cho Yamal. Dù đối thủ sắp tới chỉ là Georgia, Tây Ban Nha vẫn không thể vì vậy mà chủ quan nhất là khi Georgia vừa làm nên "cơn địa chấn" trước Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.