Sao nhí 'Vườn sao băng' lột xác

Nam Da Reum, diễn viên nhí quen mặt của màn ảnh Hàn, gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mừng tuổi 23. Anh nhận nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài điển trai và phong thái điềm tĩnh.

Từng được mệnh danh là “diễn viên nhí quốc dân” với vai diễn trong Vườn sao băng (2009) khi mới 7 tuổi, Nam Da Reum nay đã bước sang tuổi 23.

Theo Top Star News, nhân sinh nhật tuổi 23, Nam Da Reum chia sẻ loạt ảnh đời thường và lập tức thu hút sự quan tâm từ khán giả. Anh được nhận xét điển trai, điềm tĩnh và trưởng thành hơn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2023.

Trong ảnh, anh diện áo len vàng nhạt kết hợp quần be, mái tóc rối nhẹ tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên. Khoảnh khắc nam diễn viên vỗ tay vào ống kính cùng nụ cười nhận được nhiều lời khen của khán giả.

Hình ảnh mới nhất của Nam Da Reum. Ảnh: @namdareum.

Nam Da Reum cũng gửi lời cảm ơn ngắn gọn: “Cảm ơn vì lời chúc mừng sinh nhật”. Bên dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ ngạc nhiên trước hình ảnh trưởng thành của nam diễn viên: “Lớn thật rồi!”, “từng theo dõi từ lúc còn là diễn viên nhí, giờ đã thành soái ca”, “mong chờ dự án mới sau khi xuất ngũ”.

Nhiều người cũng nhắc lại những vai diễn thời Nam Da Reum còn là diễn viên nhí, đặc biệt là nhân vật Lee Jong Suk thời nhỏ trong Pinocchio (2014). Hiện tại, người hâm mộ hy vọng Nam Da Reum sẽ sớm trở lại màn ảnh với những dạng vai mới, phù hợp với năng lượng và hình ảnh của anh hiện tại.

Nam Da Reum sinh năm 2002 tại Hàn Quốc, bắt đầu vai trò diễn viên nhí từ năm 2009. Anh nhanh chóng gây ấn tượng qua các vai diễn thời trẻ của các nhân vật chính trong các bộ phim đình đám như Pinocchio, Goblin, Come and Hug Me và Start-Up, nhiều lần nhận giải Diễn viên nhí xuất sắc tại các lễ trao giải truyền hình lớn,

Nam Da Reum nhập ngũ vào tháng 2/2022 và hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 8/2023. Ngay sau khi xuất ngũ, anh lập tức gây chú ý khi công ty quản lý công bố các hình ảnh đời thường với phong thái trưởng thành và nam tính hơn. Gần đây, anh cũng được xác nhận tham gia dự án phim mới.