Sao nhí 'Bố ơi mình đi đâu thế' gây sốt

Thôi Nhã Hàm từng thu hút đông đảo người hâm mộ trong mùa 4 "Bố ơi mình đi đâu thế" nay được nhận xét đã ra dáng thiếu nữ với nhan sắc ấn tượng.

Theo China Times, Thôi Nhã Hàm năm 2016 từng gây chú ý khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế mùa 4. Ngoại hình xinh xắn, đáng yêu của cô bé khi đó nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả, thu hút đông đảo người hâm mộ. Mới đây, những hình ảnh hiện tại của Thôi Nhã Hàm được hé lộ, khiến dân mạng ngỡ ngàng.

Ở tuổi 13, sao nhí một thời thay đổi khó nhận ra khi rũ bỏ hình tượng "kẹo ngọt" ngây thơ thưở nhỏ, gương mặt trở nên trưởng thành, sắc sảo hơn. Thôi Nhã Hàm được nhận xét ra dáng thiếu nữ, gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn, sống mũi cao và nụ cười rạng rỡ.

Thôi Nhã Hàm ở tuổi 13. Ảnh: Weibo.

Hình ảnh hiện tại của Thôi Nhã Hàm được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm. Dân mạng dành nhiều lời khen cho màn thay đổi ngoại hình ấn tượng của ngôi sao Bố ơi mình đi đâu thế.

"Cô bé đẹp từ nhỏ, lớn lên lại càng thanh tú, diễm lệ", "Thời gian trôi nhanh thật, em bé ngày xưa đã lớn như vậy rồi, ký ức của tôi về Bố ơi mình đi đâu thế mùa 4 đang ùa về", "Cô bé ra dáng thiếu nữ rồi, gương mặt thanh tú, sắc sảo nhưng vẫn có nét gì đó rất dễ thương như hồi bé"... là một số bình luận của khán giả.

Nhiều người thậm chí còn nhận xét gương mặt, thần thái của Thôi Nhã Hàm có nhiều điểm tương tự nữ diễn viên trẻ đang được yêu thích là Điền Hi Vi.

Thôi Nhã Hàm thời điểm tham gia Bố ơi mình đi đâu thế. Ảnh: Weibo.

Thôi Nhã Hàm là một trong những sao nhí rất được yêu thích sau chương trình Bố ơi mình đi đâu thế. Năm đó, cô bé cùng Đổng Lực tạo thành cặp bố con được đông đảo người xem yêu thích. Loạt khoảnh khắc như khi Thôi Nhã Hàm đội mưa đi tìm bố, được bế trên vai hay những câu nói như "phải kiếm tiền nuôi em trai", "không biết phải thức dậy thế nào"... được lan truyền rộng rãi và trở thành meme nổi tiếng.

Cô bé còn cùng một nhóc tỳ đáng yêu khác là An Cát được gọi vui là "Song Hye Kyo Quảng Đông và Song Joong Ki Đông Bắc". Những màn tương tác ngộ nghĩnh giữa hai bé đến nay vẫn được xem là phân đoạn kinh điển của chương trình.