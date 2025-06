Sao 'Karate Kid' xin lỗi vì cắn bạn diễn

Nam diễn viên gạo cội Martin Kove lên tiếng xin lỗi sau khi cắn vào tay bạn diễn Alicia Hanna-Kim tại một sự kiện, đồng thời khẳng định vô cùng hối hận về sự việc.

Theo tờ Mirror, Martin Kove mới đây gây tranh cãi vì hành động cắn bạn diễn Alicia Hanna-Kim tại một sự kiện giao lưu với người hâm mộ. Hành động thô lỗ của ông khiến cô nổi giận và báo cảnh sát. Alicia khai báo rằng khi cô tiến lại để chào hỏi, Martin bất ngờ túm tay cô và cắn mạnh đến mức suýt chảy máu.

Martin Kove cho biết ông chỉ có ý định đùa giỡn, nhưng thừa nhận bản thân đã đi quá giới hạn. Trong thông cáo gửi truyền thông, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi vô cùng hối hận và xin lỗi về hành động của mình trong sự việc liên quan đến Alicia – một người thực sự tử tế và tuyệt vời, hoàn toàn không đáng phải rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tôi luôn dành sự tôn trọng cho cô ấy và coi Alicia là đồng nghiệp chuyên nghiệp, tài năng. Tôi chỉ định trêu đùa trong khoảnh khắc đó nhưng đã đi quá xa, và hoàn toàn không có lý do gì biện minh cho hành động của mình".

Martin chia sẻ thêm: "Tôi hối hận về những gì đã xảy ra và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Một lần nữa, tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến Alicia cùng chồng cô ấy. Tôi cam kết sẽ rút kinh nghiệm và chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn".

Martin và Alicia là bạn diễn trong Cobra Kai. Ảnh: Netflix.

Theo truyền thông Mỹ, cuối tuần qua, cảnh sát thành phố Puyallup buộc phải can thiệp khi nam diễn viên gạo cội đã có hành động thô lỗ với Alicia tại sự kiện. Khi Alicia kêu đau vì bị cắn bất ngờ, Martin thậm chí còn hôn lên cánh tay cô, tờ TMZ đưa tin.

Alicia kể lại, Martin đã "nổi đóa" với cô và chồng là diễn viên Sebastian Roché khi cả hai chất vấn ông về hành động bạo lực vừa xảy ra. Trong báo cáo của cảnh sát, Martin ban đầu vẫn khăng khăng rằng mình không làm gì sai, dù trên cơ thể Alicia có dấu vết thương tích rõ ràng.

Dù Alicia không đệ đơn kiện Martin, cô đã yêu cầu cảnh sát lập hồ sơ báo cáo sự việc vì cảm thấy bất an sau sự cố này. Sau khi báo cáo được hoàn tất, Martin đã trực tiếp xin lỗi Alicia cùng chồng và bị yêu cầu rời khỏi sự kiện.

Martin và Alicia từng đóng chung trong loạt phim ăn khách của Netflix Cobra Kai. Trong phim, Martin tái xuất với vai diễn John Kreese – cựu binh có tâm lý bất ổn và là nhân vật phản diện xuyên suốt 6 mùa phim. Alicia vào vai Kim Da-Eun – một nữ võ sĩ lạnh lùng, có kỹ năng chiến đấu thượng thừa.

Martin Kove sinh năm 1947. Sự nghiệp diễn xuất của ông trải dài suốt nhiều thập kỷ với hàng loạt vai diễn trong các phim truyền hình nổi tiếng như Texas Ranger, Kung Fu, Chips, The Rockford Files, The Streets of San Francisco, Murder, Charlie’s Angels... Ông được đông đảo khán giả biết đến khi hóa thân John Kreese - phản diện trong Karate Kid (1984).