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Công nghệ Mobile

Sao BTS làm lộ điện thoại Samsung mới trước ngày ra mắt

  • Thứ ba, 21/7/2026 19:02 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong đoạn video hậu trường, thành viên J-Hope của nhóm nhạc BTS đã vô tình làm lộ thiết kế thực tế của mẫu điện thoại gập Samsung chưa ra mắt.

Nam ca sĩ J-Hope trên tay trực tiếp chiếc Galaxy Z Fold 8 Wide. Ảnh: X.

Trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/7, hình ảnh thực tế của mẫu điện thoại gập Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide đã bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội.

Thiết bị này xuất hiện trong đoạn video quay lại buổi tổng duyệt âm thanh thuộc chuyến lưu diễn toàn cầu của nhóm nhạc BTS tại Paris. Cụ thể, nam ca sĩ J-Hope đã trực tiếp cầm và sử dụng thiết bị để ghi hình. Các đoạn clip sau đó nhanh chóng được người hâm mộ lan truyền rộng rãi trên nền tảng mạng xã hội X.

Trong đoạn clip, J-Hope dùng camera sau của máy để ghi hình, để lộ mặt lưng màu tím nổi bật. Tuy nhiên, do nam ca sĩ không gập mở thiết bị, phần màn hình chính bên trong vẫn chưa được hé lộ.

Kiểu dáng của thiết bị trong video hoàn toàn trùng khớp với các hình ảnh dựng rò rỉ trước đó về phiên bản màn hình rộng của Galaxy Z Fold8. Mẫu máy này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với đối thủ iPhone Ultra Fold dự kiến ra mắt muộn hơn trong năm nay.

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J-Hope cùng BTS cũng đã có màn trình diễn tại Chung kết World Cup 2026 vừa qua. Ảnh: Reuters.

Là đối tác lâu năm của BTS, Samsung thường xuyên gửi các sản phẩm mới cho nhóm trải nghiệm. Nhận định về vụ việc, biên tập viên Ben Schoon của tờ 9to5Google cho biết thiết bị nhiều khả năng được giao cho J-Hope theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, chứ không phải hành động vô tình tiết lộ.

Dù mang tên gọi Galaxy Z Fold8, phiên bản này nhiều khả năng không phải là sản phẩm kế nhiệm trực tiếp cho mẫu Z Fold7 ra mắt năm ngoái. Vai trò kế nhiệm chính thức sẽ thuộc về mẫu Galaxy Z Fold8 Ultra.

Các thông số kỹ thuật rò rỉ cho thấy Galaxy Z Fold8 Wide sở hữu màn hình phụ bên ngoài kích thước 5,5 inch và màn hình gập bên trong 7,6 inch. Về cấu hình, máy được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, bộ nhớ RAM 12 GB và dung lượng pin 4.800 mAh.

Cụm máy ảnh của thiết bị gồm camera chính 50 MP, camera góc siêu rộng 50 MP và camera selfie đôi 10 MP. Thông số máy ảnh này thể hiện sự cắt giảm đáng kể so với cảm biến 200 MP từng xuất hiện trên thế hệ Z Fold7.

Theo kế hoạch, Samsung sẽ chính thức giới thiệu mẫu máy này cùng với Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Flip8 và các dòng đồng hồ thông minh mới tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra ở London sắp tới, vào lúc 20h ngày 22/7 (giờ Việt Nam).

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