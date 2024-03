Sáng thảnh thơi đi làm, tối nghỉ dưỡng tại gia đậm chất Mỹ

Tại The Miami (đô thị thông minh Vinhomes Smart City, Hà Nội), cư dân có “đặc quyền” tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng thảnh thơi, căng tràn năng lượng suốt 24/7.

Từ khi “bén duyên” với không gian sống mới ở khu đô thị hiện đại phía tây thành phố Hà Nội, chị Tường Loan dường như quên cảm giác tất bật của những ngày ở chỗ cũ trước đây.

Khởi đầu ngày mới tràn đầy năng lượng tích cực

Tại The Miami (đô thị thông minh Vinhomes Smart City, Hà Nội), cư dân dễ dàng bắt đầu ngày mới nhiều năng lượng với hàng loạt tiện ích thể dục, thể thao dưới chân nhà.

“Buổi sáng tại The Miami luôn là khoảng thời gian tôi dành riêng cho bản thân với những hoạt động thể thao yêu thích. Từ 5h30 sáng, tôi khởi động cơ thể bằng những động tác yoga chào ngày mới tại hồ bơi xanh mướt, giúp sạc đầy năng lượng trước khi bắt đầu công việc”, chị Tường Loan chia sẻ sau một tháng dọn về The Miami.

Bể bơi phong cách nhiệt đới Tropical Palm với hàng cọ xanh mướt mang đến không gian nghỉ dưỡng đậm chất miền Tây nước Mỹ.

The Miami cũng sở hữu “thiên đường thể thao” ngay dưới chân nhà, là món quà cho những người theo đuổi lối sống năng động, lành mạnh. Bên cạnh hồ bơi chuẩn Olympic, The Miami còn có chuỗi 9 sân thể thao từ bóng chuyền, bóng rổ tới tennis, cầu lông hay khu gym ngoài trời. Nơi đây đáp ứng đầy đủ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của các thành viên trong gia đình mà không cần đi xa.

Nếu trước đây, chị Tường Loan phải tất bật đưa con đến trường thì bây giờ, nhờ vị trí kế cận nhiều trường học các cấp, việc đưa hai con đi học mỗi sáng thảnh thơi hơn. Chị có nhiều thời gian để chuẩn bị bữa sáng phong phú, các con cũng đến trường sớm hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống VinBus tiện lợi cũng thay đổi thói quen di chuyển của cả gia đình. “Bây giờ, chúng tôi đã quen với việc di chuyển xanh, đi làm bằng bus điện rồi. Thời gian rảnh trên xe, tôi tận dụng lập to-do-list công việc cho ngày mới hay đọc sách, khiến mọi thứ được sắp xếp khoa học và nhịp nhàng hơn”, chị Tường Loan kể.

Tối nghỉ dưỡng đậm chất Mỹ dưới chân nhà

Kết thúc công việc và trở về nhà, bước vào khuôn viên The Miami, chị Loan như bỏ lại bận rộn của ngày dài, quay về với cuộc sống an yên “đủ xa để riêng tư, đủ gần để tận hưởng”. Tiện ích nội khu lấy cảm hứng từ “thiên đường nghỉ dưỡng” nước Mỹ trở thành đặc quyền của cư dân The Miami.

“Sau một ngày mệt nhoài với công việc, làn nước trong xanh của hồ bơi Tropical Palm rộng 1.000 m2 giúp tôi và cả nhà lấy lại cân bằng nhanh chóng. Tinh thần thoải mái nên tôi dành những giây phút thư giãn trọn vẹn bên gia đình”, chị Tường Loan cho biết.

Phân khu The Miami sở hữu chuỗi 25 tiện ích nội khu mang đậm phong cách nghỉ dưỡng Miami của xứ sở cờ hoa.

Khi Vinhomes Smart City lên đèn, cuộc sống cũng trở nên sôi động với đầy đủ tiện nghi ăn uống, mua sắm, giải trí... Cả gia đình chị Loan dễ dàng có buổi tối “chill” tại hệ thống nhà hàng trong trung tâm thương mại Vincom Mega Mall với đa dạng món ăn từ Á đến Âu.

Vào những buổi chiều cuối tuần, The Miami tạo ra không gian để thành viên trong gia đình quây quần bên bữa tiệc BBQ đầm ấm. Cả nhà cũng cùng nhau thả bộ, hít thở không khí trong lành giữa công viên nội khu dưới những hàng cọ Mỹ “rất Miami”.

The Miami thu hút đông đảo cư dân nhờ hạ tầng tiện ích phong phú.

Không chỉ thỏa sức trải nghiệm nghỉ dưỡng không giới hạn, cư dân The Miami còn dễ dàng hòa vào thiên nhiên xanh mướt cùng bộ 3 công viên liên hoàn rộng tới 16,3 hecta, trải dài hơn 3 km của Vinhomes Smart City. Cảm giác thư thái tại miền xanh rộng lớn giữa lòng đô thị là điểm chạm giúp cư dân lấy lại năng lượng tích cực sau những bộn bề của cuộc sống.

“Mới đây, The Miami cho ra mắt phân khu GS6 sở hữu tiện ích tầng không ấn tượng - tập trung khu vui chơi family game, fitness center hay khu làm việc co-working. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đang có kế hoạch chuyển về đây để tận hưởng như gia đình tôi”, chị Tường Loan tự hào.

GS6 là tòa căn hộ được kiến tạo dành cho khách hàng thành đạt, theo đuổi phong cách sống phóng khoáng và lành mạnh. Tại đây, lối sống “Fit and Fabulous” (phong cách sống khỏe mạnh và đầy năng lượng) được xây dựng dựa trên 3 giá trị: Cân bằng - sức khỏe - thời thượng. Các giá trị này không chỉ đến từ không gian sống - nghỉ dưỡng hiện đại tại phân khu The Miami, hệ sinh thái tiện ích thể thao đa dạng mà còn có “tiện ích tầng không” lần đầu xuất hiện tại Vinhomes Smart City.

Cân bằng giữa cuộc sống và công việc là mục tiêu nhiều người hướng đến. Vì vậy, trở thành cư dân GS6 The Miami đồng nghĩa bạn được trao tặng “đặc quyền” này với “tấm vé” sống - nghỉ dưỡng - giải trí kiểu Mỹ mỗi ngày mà không cần lên kế hoạch trước hay phải đi tận nửa vòng Trái Đất. Tất cả đều sẵn sàng chờ đón cư dân ngay dưới thềm nhà.