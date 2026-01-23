Sáng nay Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV họp lần đầu

Tại Hội nghị lần thứ nhất của khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương sẽ bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau khi bầu ra 200 Ủy viên Trung ương Đảng của khóa XIV, sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo chủ chốt. Các bước được thực hiện theo Quyết định 190 ngày 10/10/2024 về Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đầu tiên là quy trình bầu Bộ Chính trị. Đoàn Chủ tịch trình đề án và số lượng Ủy viên Bộ Chính trị để Trung ương thảo luận. Hội nghị sẽ xem xét danh sách chuẩn bị của khóa trước. Tiếp đó, các Ủy viên Trung ương thực hiện quyền ứng cử, đề cử và thảo luận tại tổ.

Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách, báo cáo những trường hợp xin rút và chốt danh sách bầu cử. Hội nghị sẽ biểu quyết thông qua danh sách, số lượng và tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả ngay tại hội nghị.

Tiếp đó, quy trình bầu Tổng Bí thư được thực hiện. Đoàn Chủ tịch báo cáo về yêu cầu tiêu chuẩn và giới thiệu nhân sự do Trung ương khóa trước chuẩn bị, cùng ý kiến của Bộ Chính trị khóa mới và kết quả giới thiệu từ Đại hội để Hội nghị tham khảo.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương họp tổ thảo luận, tiến hành ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch sẽ tổng hợp danh sách, trình Hội nghị biểu quyết thông qua và tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả.

Sau khi bầu Tổng Bí thư, Tổng Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo đề án, số lượng Ủy viên Ban Bí thư trước khi thực hiện quy trình bầu Ban Bí thư của khóa mới.

Chiều cùng ngày, Đại hội XIV họp phiên bế mạc.