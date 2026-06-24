Sáng làm văn phòng, tối về dịch truyện tranh Messi

Hồng Phú, cựu phóng viên thể thao hiện làm công việc văn phòng, hoàn thành bản dịch đầu tay về Lionel Messi, mang câu chuyện của siêu sao Argentina đến gần hơn với độc giả trẻ.

Dịch giả Hồng Phú cho biết trận chung kết World Cup 2022 là lý do lớn nhất khiến anh nhận lời chuyển ngữ cuốn truyện tranh Những trận đấu vĩ đại: Lionel Messi - Đỉnh cao World Cup, tác phẩm tái hiện hành trình đăng quang thế giới của siêu sao người Argentina tại Qatar.

Trận chung kết khó quên của lịch sử World Cup

Không chỉ là nhân vật chính của cuốn sách, Messi còn là cầu thủ mà Hồng Phú dành nhiều thiện cảm trong suốt quá trình theo dõi bóng đá. Theo anh, điều đáng quý nhất ở ngôi sao người Argentina không nằm ở những danh hiệu hay các kỷ lục ghi bàn, mà ở tính cách điềm đạm, ít phô trương.

"Tôi rất thích tính cách của Messi. Anh ấy không nói quá nhiều mà thường dùng màn trình diễn trên sân cỏ để chứng minh giá trị của mình", dịch giả nhận xét.

Chính hình ảnh đó cũng được phản ánh xuyên suốt trong cuốn truyện tranh. Thay vì chỉ tập trung vào hào quang chiến thắng, tác phẩm khắc họa hành trình dài với nhiều nỗ lực của Lionel Messi, truyện còn chia sẻ về lịch sử World Cup cũng như những thông tin thú vị về bóng đá.

Hồng Phú (giữa) hiện là nhân viên văn phòng, anh dịch sách sau giờ làm việc. Ảnh: NVCC.

Điểm nhấn lớn nhất của cuốn sách là trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp. Theo Hồng Phú, đây là cuộc đối đầu hiếm hoi hội tụ đầy đủ những yếu tố làm nên một trận đấu kinh điển.

Argentina dẫn trước 2-0 rồi bị gỡ hòa 2-2. Sang hiệp phụ, đội bóng Nam Mỹ tiếp tục vượt lên dẫn 3-2 nhưng lại để Pháp san bằng tỷ số ở những phút cuối. Sau cùng, chức vô địch chỉ được định đoạt trên chấm luân lưu.

"Trong lịch sử World Cup, tôi chưa từng chứng kiến trận chung kết nào có diễn biến kịch tính và nhiều bước ngoặt như vậy", anh nói.

Những cảm xúc này trở thành chất liệu quan trọng giúp người dịch truyền tải tinh thần của cuốn sách sang tiếng Việt một cách gần gũi hơn với độc giả.

Dịch sách sau giờ làm việc

Khác với nhiều dịch giả chuyên nghiệp dành toàn bộ thời gian cho công việc xuất bản, Hồng Phú hiện là nhân viên văn phòng. Vì vậy, quá trình hoàn thành bản dịch chủ yếu diễn ra vào buổi tối, sau giờ làm.

Việc cân bằng giữa công việc chính và dự án dịch thuật không phải điều dễ dàng. Tuy nhiên, nền tảng nhiều năm làm phóng viên thể thao đã giúp anh tiết kiệm đáng kể thời gian tra cứu. "Tôi từng theo dõi bóng đá và tiếp xúc với nhiều nguồn tư liệu nước ngoài nên khá quen thuộc với các thuật ngữ chuyên môn", anh cho biết.

Bên cạnh đó, hình thức truyện tranh cũng mang đến những thuận lợi nhất định. So với các đầu sách tiểu sử hoặc nghiên cứu thể thao có dung lượng lớn, truyện tranh sử dụng ngôn ngữ đơn giản, giàu tính trực quan và gần gũi với độc giả nhỏ tuổi.

Điều này giúp công việc chuyển ngữ trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu giữ được sự tự nhiên trong lời thoại và cảm xúc của nhân vật.

Tác phẩm Lionel Messi: Đỉnh cao World Cup được tặng cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam, Marcos Antonio Bednarski (giữa). Ảnh: NVCC.

Sau nhiều tuần làm việc ngoài giờ, bản dịch hoàn thiện cũng đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình của Hồng Phú. "Đây là tác phẩm dịch thuật đầu tiên của tôi được xuất bản nên cảm giác rất đặc biệt", anh chia sẻ.

Niềm vui càng lớn hơn khi cuốn sách nhận được sự quan tâm từ độc giả. Theo Hồng Phú, ngoài sức hút từ tên tuổi Messi, ấn phẩm còn được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh, minh họa và các quà tặng đi kèm như sticker hay thẻ card, phù hợp với nhóm độc giả thiếu nhi.

Truyện tranh Lionel Messi: Đỉnh cao World Cup đã được giới thiệu tại Đại sứ quán Argentina ở Hà Nội vào sáng 22/6. Tại sự kiện, đại diện đơn vị phát hành trao tặng sách cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam, Marcos Antonio Bednarski.

Theo đơn vị phát hành, đây là tác phẩm mở đầu cho series "Những trận đấu vĩ đại nhất".