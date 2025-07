Sancho từ chối Chelsea

Theo Goal, Chelsea sẵn sàng trao cho Sancho mức lương từ 180.000 đến 200.000 bảng mỗi tuần, tương đương với thu nhập họ chi trả trong suốt thời gian mượn anh tại Stamford Bridge trong mùa giải 2024/25. Tuy nhiên, Sancho từ chối lời đề nghị này.

Sau khi bị khước từ, Chelsea phải trả cho MU khoản phí 5 triệu bảng để không ký hợp đồng với Sancho. Trước đó, "Quỷ đỏ" kỳ vọng thương vụ sẽ hoàn tất với mức phí thỏa thuận rơi vào khoảng 25 triệu bảng.

Trong thời gian cho mượn, Sancho khẳng định vị trí của mình trong đội hình của HLV Enzo Maresca, vượt qua những đối thủ cạnh tranh như Joao Felix và Mykhailo Mudryk. Anh thường xuyên đá chính trong 41 trận đấu trên tất cả đấu trường cho Chelsea.

Việc Sancho từ chối đề nghị của Chelsea đẩy MU vào thế khó. CLB chủ sân Old Trafford chưa thể tìm được bến đỗ mới cho Sancho khi HLV Ruben Amorim loại cầu thủ người Anh khỏi kế hoạch trong mùa giải 2025/26.

Có thông tin rằng Sancho có thể chuyển đến Juventus với mức phí 25 triệu bảng. Tuy nhiên, thương vụ này đang bị trì hoãn, vì Sancho đang yêu cầu MU thanh toán tiền đền bù trị giá 5 triệu bảng trong thỏa thuận. Hiện tại, Sancho còn một năm hợp đồng với MU.

Sancho là một trong những bản hợp đồng gây thất vọng lớn nhất của MU kỷ nguyên hậu Sir Alex. Việc bán anh giúp đội bóng thu hồi một phần vốn đầu tư, đồng thời giải phóng đáng kể quỹ lương, mở đường cho những bản hợp đồng mới trong hè này.

