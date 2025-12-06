Săn vé xem phim dễ dàng ngay trên ứng dụng dùng mỗi ngày

Từng nhiều lần bỏ lỡ suất chiếu đẹp vì ngại xếp hàng hay loay hoay tải quá nhiều ứng dụng, Minh (22 tuổi, TP.HCM) giờ đây đã tìm ra bí quyết thảnh thơi tận hưởng mùa phim cuối năm.

Cuối năm là thời điểm các “mọt phim” mong chờ nhất với loạt bom tấn Giáng sinh, phim Tết... đổ bộ rạp chiếu. Nhu cầu giải trí tăng cao, nhưng việc xếp hàng tại quầy vé hoặc truy cập nhiều website của rạp chiếu khiến không ít người trẻ cảm thấy mất hứng.

Săn vé mùa lễ hội và giải pháp của Gen Z

Minh kể: “Trước đây, mỗi lần đi xem phim với nhóm bạn là một lần ‘căng não’. Người thì thích rạp gần nhà, người lại muốn rạp khác vì bỏng nước ngon. Tải 3-4 ứng dụng về máy, lúc thanh toán phải liên kết thẻ mất thời gian. Có lần đến nơi thì hết vé suất đẹp, cả nhóm đành ngậm ngùi đi về”.

Đặt vé qua ứng dụng ngân hàng giúp giới trẻ tiết kiệm thời gian và chi phí để tận hưởng trọn vẹn niềm vui mùa lễ hội.

Từ những trải nghiệm này, Minh tìm kiếm một phương thức tối ưu hơn, phát hiện tiện ích “Đặt vé xem phim” được tích hợp sẵn ngay trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY.

Đối với Minh, đây là một bước “nâng cấp” cho thói quen giải trí. Tất cả thao tác chọn phim, chọn chỗ, thanh toán đều gói gọn trong một ứng dụng quen thuộc, tiết kiệm thời gian và công sức.

Giao diện thân thiện giúp người dùng dễ dàng lựa chọn suất chiếu tại các cụm rạp yêu thích.

Minh chia sẻ: “Điều mình thích nhất ở tính năng này là hầu như rạp nào cũng có, từ CGV, Lotte, BHD Star, Beta tới Cinestar. Không còn phải dò suất chiếu hay cài nhiều ứng dụng để so sánh nữa. Ngoài ra còn thanh toán siêu nhanh, nhận vé điện tử ngay trên ứng dụng hay email, check-in tại rạp chỉ trong nháy mắt”.

“Mình hay đùa với bạn bè là đặt vé kiểu này chuẩn ‘người chơi hệ kinh tế’. Hầu như tuần nào cũng có mã giảm giá hoặc chương trình đồng giá. Có những đợt cao điểm, mình tiết kiệm được kha khá so với việc mua vé trực tiếp, đủ để mua thêm combo bỏng nước hoành tráng”, Gen Z này nói thêm.

Đặt vé xem phim tại CGV, Lotte Cinema với giá hấp dẫn

Dịp cuối năm, VNPAY phối hợp các ngân hàng tung loạt ưu đãi hấp dẫn, áp dụng cho nhiều cụm rạp lớn trên toàn quốc.

Với khách hàng mới, vé 2D được áp dụng đồng giá 75.000 đồng. Với khách hàng quen thuộc, chương trình mang đến mức giá ưu đãi theo từng hệ thống rạp. Tại Lotte Cinema, người dùng có thể đặt vé với giá 84.000 đồng từ thứ hai đến thứ năm và 89.000 đồng từ thứ sáu đến chủ nhật. Tại CGV, người dùng có thể đặt vé với giá 95.000 đồng từ thứ hai đến thứ năm và 99.000 đồng từ thứ sáu đến chủ nhật. Chương trình kéo dài đến hết 31/12, áp dụng cho vé 2D và không bao gồm các phòng chiếu đặc biệt hoặc chương trình khuyến mãi khác.

VNPAY mang đến “mọt phim” cơ hội lên kế hoạch thưởng thức những siêu phẩm cuối năm cùng bạn bè, người thân mà không lo về giá.

Việc tích hợp tiện ích giải trí như đặt vé xem phim vào ứng dụng ngân hàng đang trở thành xu hướng tất yếu. Người dùng giờ đây chỉ cần smartphone và ứng dụng quen thuộc là có thể trở thành “người tiêu dùng thông thái”, tiết kiệm thời gian, tránh xếp hàng và tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm giải trí.