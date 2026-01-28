Sẵn sàng phương án mua nước ngọt cấp cho dân khi mặn gay gắt

Tỉnh Vĩnh Long giao các đơn vị liên quan sẵn sàng phương án vận chuyển, mua nước ngọt cấp cho dân trong trường hợp mặn diễn biến gay gắt, bảo đảm không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Để sẵn sàng phòng, chống thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm nay, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở ngành, địa phương rà soát, đánh giá tác động của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đến sản xuất và nước sinh hoạt.

Người dân xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long đào ao trữ nước ngọt phục vụ mùa khô.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long cùng các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, ban quản lý dự án và chính quyền địa phương được giao khảo sát, duy tu, sửa chữa các công trình bị hư hỏng; nạo vét, khơi thông kênh mương, cửa lấy nước; đắp đập ngăn mặn, vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi nhằm tăng cường trữ nước ngọt, giảm thất thoát. Các dự án liên quan đến điều tiết nguồn nước được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào sử dụng.

Ngành nông nghiệp khuyến cáo xuống giống đúng lịch thời vụ, sử dụng giống chịu hạn, chịu mặn, áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước. Đối với chăn nuôi và thủy sản, các cơ quan hướng dẫn người dân dự trữ nước, thức ăn, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, theo dõi chặt chẽ các yếu tố môi trường để điều chỉnh sản xuất phù hợp.

Công tác cấp nước sinh hoạt được tỉnh Vĩnh Long xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các đơn vị cấp nước phải xây dựng kế hoạch cấp nước cụ thể, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhà máy, trạm cấp nước, các hệ thống lọc mặn; nạo vét ao chứa nước thô, kiểm soát chặt độ mặn nguồn nước. Các đơn vị sẵn sàng phương án vận chuyển, mua nước ngọt trong trường hợp mặn diễn biến gay gắt, bảo đảm không để người dân thiếu nước sinh hoạt, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng khó khăn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực trữ nước mưa, nước ngọt, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

Các sở ngành xây dựng kịch bản hạn, mặn, xác định rõ các giải pháp ứng phó tương ứng từng kịch bản, bảo đảm cấp nước sinh hoạt, đến huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực để hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp.