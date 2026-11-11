'Săn sale' được nhà 1,7 USD ở Trung Quốc

Đấu giá thành công căn hộ 68 m2 với giá chỉ bằng một suất cơm, người đàn ông Trung Quốc dự định sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng trong những chuyến du lịch mùa đông.

Thông qua đấu giá, người đàn ông Trung Quốc mua được căn hộ với giá 11 nhân dân tệ. Ảnh: QQ.com.

Một người đàn ông đến từ miền Đông Trung Quốc đang gây chú ý khi mua được căn hộ hai phòng ngủ tại tỉnh Hắc Long Giang với giá chỉ 11 nhân dân tệ (tương đương 1,7 USD , khoảng 42.000 đồng) trong chương trình khuyến mãi nhân Ngày Độc thân (11/11) năm nay.

Căn hộ rộng 68 m2, nằm trên tầng 7 của một tòa nhà, được rao bán thông qua nền tảng Alibaba Auction với giá khởi điểm chỉ 1 nhân dân tệ (gần 4.000 đồng). Mỗi lần trả giá tăng thêm 0,01 nhân dân tệ, trong khi mức giá tối đa được ấn định là 11 nhân dân tệ.

Phiên đấu giá thu hút 1.677 người tham gia, ghi nhận tổng cộng 1.001 lượt trả giá trước khi kết thúc vào ngày 5/11, theo South China Morning Post.

Người chiến thắng là một khách hàng giấu tên đến từ khu vực Giang Tô - Chiết Giang. Anh giành được căn hộ nhờ là người đầu tiên đưa ra mức giá trần 11 nhân dân tệ, sau đó hoàn tất thanh toán tiền mua và phí giao dịch trên nền tảng.

Trong buổi livestream đấu giá, người đàn ông bày tỏ bất ngờ trước kết quả. Anh cho biết không có ý định chuyển đến Hắc Long Giang sinh sống mà dự định giữ căn hộ làm nơi nghỉ dưỡng, thỉnh thoảng sử dụng trong những chuyến du lịch mùa đông.

Tuy nhiên, ngoài khoản tiền mua nhà, anh còn phải nộp khoảng 2.000 nhân dân tệ (7,7 triệu đồng) tiền thuế theo quy định để hoàn tất thủ tục sang tên.

Theo ước tính từ các ứng dụng bất động sản địa phương, căn hộ đã qua sử dụng này có giá thị trường khoảng 40.000 nhân dân tệ (154 triệu đồng). Giá bán lại trung bình của các căn hộ trong cùng khu nhà vào khoảng 2.700 nhân dân tệ/m2 (10,4 triệu đồng/m2).

Một quản lý tại đơn vị tổ chức đấu giá nói với Fengmian News rằng giao dịch nằm trong chương trình khuyến mãi Ngày Độc thân của Alibaba Auction. Nền tảng sẽ trợ giá để bù đắp phần chênh lệch giữa giá trị căn hộ và số tiền người mua thanh toán.

Ngày Độc thân được ví như lễ hội mua sắm Black Friday ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Thương vụ cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Bên cạnh những người tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội, không ít ý kiến lo ngại về chi phí duy trì căn hộ.

"Tôi ghen tị quá. Sao đến khi phiên đấu giá kết thúc rồi tôi mới biết chuyện này?", một người bình luận. "Nếu hiếm khi đến ở, phí quản lý hàng năm sẽ trở thành khoản chi vô ích", người khác nhận xét.

Một tài khoản ví von: "Chẳng khác nào mua lâu đài với giá 1 USD , mua thì rẻ nhưng bảo trì lại rất tốn kém".

Luật sư Wang Yuchen, thuộc Công ty Luật Jinsu ở Bắc Kinh, cảnh báo những bất động sản được rao bán với giá thấp bất thường có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, như quyền sở hữu không rõ ràng, thuế và phí chưa thanh toán hoặc chi phí pháp lý lớn nếu phát sinh tranh chấp.

Đây cũng không phải lần đầu tiên một căn hộ được bán với giá tượng trưng trong dịp mua sắm 11/11 tại Trung Quốc. Tháng 11/2024, một phụ nữ từng đấu giá thành công căn hộ ven biển rộng 40 m2 tại thành phố Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, cũng với giá 11 nhân dân tệ. Giá trị thị trường của bất động sản này khi đó chưa đến 50.000 nhân dân tệ (192 triệu đồng).

Theo những người trong ngành, các chương trình đấu giá giá rẻ chủ yếu nhằm thu hút sự chú ý và tạo hiệu ứng truyền thông, qua đó hỗ trợ hoạt động kinh doanh bất động sản trong tương lai.

Ngày Độc thân (11/11) được nền tảng thương mại điện tử Taobao khởi xướng thành lễ hội mua sắm từ năm 2009, được ví như phiên bản Black Friday của Trung Quốc. Từ sự kiện giảm giá trong một ngày, chương trình hiện kéo dài khoảng một tháng, đến giữa tháng 11. Năm 2025, tổng giá trị giao dịch hàng hóa trực tuyến trong mùa mua sắm này vượt 1.600 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6,3 triệu tỷ đồng ).