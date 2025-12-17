Sản phẩm mới từ Bảo Việt nhân thọ - gia tăng lớp bảo vệ cho gia đình

Từ 1/7, Bảo Việt nhân thọ ra mắt dòng sản phẩm bảo hiểm mới. Đây được xem là giải pháp bảo vệ toàn diện cho cá nhân và gia đình.

Bên cạnh 2 sản phẩm bảo hiểm chính là bảo hiểm liên kết chung An Khang Như Ý (bảo vệ lên tới 25 tỷ đồng ) và bảo hiểm liên kết chung An Tâm Hoạch Định (đồng hành tới 90 tuổi), khách hàng có thể tham gia 4 sản phẩm bán kèm linh hoạt, được thiết kế nhằm mở rộng lớp bảo vệ, từ sức khỏe đến tài chính, từ người trụ cột đến từng thành viên trong gia đình.

Sản phẩm bán kèm “Bảo hiểm bệnh nan y” của Bảo Việt nhân thọ được thiết kế để chia sẻ gánh nặng tài chính khi khách hàng không may mắc các bệnh ung thư (cả giai đoạn đầu và giai đoạn cuối), đột quỵ, nhồi máu cơ tim với quyền lợi bảo hiểm lên đến 3 tỷ đồng . Điểm đặc biệt của sản phẩm này là chỉ với một hợp đồng chính, khách hàng có thể lựa chọn gia tăng quyền lợi bảo vệ cho cả gia đình - điều ít sản phẩm bảo hiểm trên thị trường có thể đáp ứng.

Sản phẩm bán kèm “Bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn 2.0” có quyền lợi bảo vệ lên tới 500 triệu đồng và “Bảo hiểm tử vong và thương tật nghiêm trọng do tai nạn”có mức chi trả lên tới 10 tỷ đồng . Không chỉ có mức bảo vệ cao, cả 2 sản phẩm đều có phạm vi áp dụng trên toàn cầu, giúp khách hàng an tâm làm việc, học tập, du lịch hay sinh sống ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

4 sản phẩm bán kèm linh hoạt của Bảo Việt nhân thọ.

Tham gia bảo hiểm nhân thọ là hành trình lâu dài trong nhiều năm, dẫn đến những băn khoăn và lo lắng cho khách hàng: Nếu họ không may gặp rủi ro và qua đời, hợp đồng chính sẽ bị gián đoạn vì không thể tiếp tục đóng phí.

Với sản phẩm bán kèm “Hỗ trợ đóng phí bảo hiểm do tử vong”, nếu người được bảo hiểm không may qua đời, Bảo Việt nhân thọ sẽ thay họ đóng phí bảo hiểm của sản phẩm chính. Nhờ đó, sản phẩm chính tiếp tục duy trì hiệu lực và khách hàng vẫn được nhận các quyền lợi bảo vệ, quyền lợi đầu tư và quyền lợi khác theo quy định của sản phẩm chính. Đặc biệt, sản phẩm không áp dụng thời gian chờ, chấp nhận mọi nguyên nhân tử vong và bảo vệ trên phạm vi toàn cầu - lựa chọn lý tưởng để duy trì điểm tựa lâu dài cho người thân yêu.

Trong thế giới nhiều biến động, một kế hoạch bảo vệ tài chính chủ động và linh hoạt chính là món quà giá trị nhất mà mỗi người có thể trao tặng cho gia đình mình. Với An Khang Như Ý, An Tâm Hoạch Định và 4 sản phẩm bán kèm chuyên biệt, Bảo Việt nhân thọ cam kết trở thành điểm tựa vững vàng giúp bạn chủ động đối mặt với rủi ro và xây dựng một tương lai bình an. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm và chương trình khuyến mại, độc giả liên hệ chuyên viên tư vấn hoặc truy cập: www.baovietnhantho.com.vn.

Chi tiết về quyền lợi bảo hiểm, điều kiện nhận quyền lợi, hạn mức chi trả tối đa, thời gian chờ, loại trừ trách nhiệm bảo hiểm và các nội dung khác được quy định tại quy tắc, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm.