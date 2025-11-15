An Lộc Vững Bền - giải pháp linh hoạt từ Bảo Việt Nhân thọ

Với An Lộc Vững Bền, Bảo Việt Nhân thọ không chỉ mang đến hợp đồng bảo hiểm, mà là kế hoạch sống an tâm, nơi sự chủ động hôm nay trở thành bình an của ngày mai.

Ngày nay, nhiều người Việt có thói quen lui đến các quán cà phê để hẹn hò bạn bè, gặp gỡ đối tác hay đơn giản là tìm kiếm không gian để sống chậm lại. Nhưng thay vì gọi ly đen đá hay nâu sữa theo công thức có sẵn như trước, giờ chúng ta thường tỉ mỉ chọn: Ít đường, thêm sữa yến mạch, đá vừa phải, ly giấy hay ly gốm, thậm chí chọn luôn chiếc thìa khuấy theo gu. Có người thì lại thích ly trà trái cây mát lạnh, tự tay thêm vài lát cam, lựa chọn loại topping mình muốn, vừa hợp khẩu vị lại vừa thể hiện phong cách cá nhân.

Cùng với đó, mô hình đồ uống “tự chọn nguyên liệu, tự chọn gu” ngày càng phổ biến, phản ánh xu hướng rất rõ ràng: Người Việt ngày nay muốn được chủ động và tự do lựa chọn. Chúng ta không còn muốn những gì khuôn mẫu - từ chiếc áo mặc mỗi ngày đến món đồ uống buổi sáng. Thế nên, xu hướng cá nhân hóa giờ đây lan sang cả lĩnh vực tưởng chừng khô khan và phức tạp: Bảo hiểm nhân thọ.

Từ ly đồ uống “đúng gu” đến kế hoạch bảo vệ đúng nhu cầu

Trước đây, nhắc đến bảo hiểm, nhiều người nghĩ đến gói sản phẩm được đóng gói sẵn với quyền lợi cố định, giống như gọi cốc nước trong menu được nhà hàng pha chế theo công thức có sẵn, mà chẳng được tùy chỉnh gì đáng kể. Nhưng giờ đây, điều đó đã thay đổi. Bảo hiểm nhân thọ cũng cải tiến để phù hợp cách sống hiện đại: Chủ động, linh hoạt và hướng đến nhu cầu cá nhân.

Bảo Việt Nhân thọ - thương hiệu gần 30 năm gắn bó cùng hàng triệu gia đình Việt nhanh chóng bắt nhịp xu hướng đó khi liên tục bổ sung vào giỏ sản phẩm giải pháp bảo hiểm linh hoạt. Sau thành công của hai sản phẩm An Khang Hạnh Phúc và An Tâm Hoạch Định được thị trường đón nhận tích cực, mới đây, Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục mở rộng giỏ sản phẩm bằng việc giới thiệu An Lộc Vững Bền cùng bộ 3 sản phẩm bảo hiểm trước bệnh lý nghiêm trọng. Hệ giải pháp mới này mang đến giá trị kép - bảo vệ sức khỏe và tích lũy tài chính, giúp khách hàng vừa được bảo vệ, vừa được tích lũy, đồng thời có thể tự “thiết kế” hợp đồng phù hợp cho từng giai đoạn cuộc sống.

"Pha chế" gói bảo hiểm theo cách của riêng bạn

Với An Lộc Vững Bền, khách hàng không chỉ được bảo vệ trước rủi ro tử vong và bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối theo mức lựa chọn, mà còn có thể tùy chỉnh quyền lợi từ giỏ sản phẩm bán kèm, như thêm “topping” cho ly đồ uống của mình.

Bộ 3 sản phẩm bán kèm mới ra mắt của Bảo Việt Nhân thọ cho phép khách hàng: Gia tăng bảo vệ trước 115 bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch, thần kinh, thận; miễn đóng phí bảo hiểm và hỗ trợ tài chính nếu bản thân hoặc người hôn phối không may mắc bệnh; chủ động điều chỉnh phạm vi bảo vệ và tích lũy theo từng giai đoạn cuộc sống.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm lớp bảo vệ trước rủi ro tai nạn, bệnh nan y. Chính nhờ cấu trúc linh hoạt, mỗi khách hàng có thể chủ động thiết kế bộ giải pháp cho mình, giống như pha chế tách cà phê đúng vị, đúng tâm trạng, đúng thời điểm trong đời.

Ví dụ ở tuổi 25, khi vừa đi làm và còn nhiều dự định, bạn có thể chọn lớp bảo vệ cơ bản kèm quyền lợi tai nạn và tích lũy đều đặn mỗi tháng như “khoản tiết kiệm kỷ luật” để hình thành thói quen tài chính lành mạnh. Lựa chọn này vừa bảo vệ bản thân, vừa gây dựng nền tảng cho tương lai.

Đến tuổi 35, khi đã lập gia đình và trở thành người trụ cột, bạn có thể bổ sung lớp bảo vệ cho vợ/chồng hoặc con nhỏ, đồng thời mở rộng bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng và quyền lợi miễn đóng phí. Nhờ đó, dù gặp biến cố sức khỏe, hợp đồng vẫn được duy trì, tài chính gia đình không bị gián đoạn.

Và ở tuổi 45-50, khi con cái dần trưởng thành, bạn có thể chuyển trọng tâm sang tích lũy và nhận thưởng duy trì hợp đồng - coi đó như kênh tiết kiệm bền vững cho tuổi hưu, đồng thời giữ lại lớp bảo vệ vừa đủ để an tâm trước rủi ro sức khỏe.

Mỗi người có “công thức an tâm” khác nhau và chính sự linh hoạt ấy khiến An Lộc Vững Bền trở thành lựa chọn phù hợp mọi hành trình sống, dù bạn đang khởi nghiệp, vun vén cho gia đình hay chuẩn bị cho những năm tháng bình an phía trước.

Bảo vệ hôm nay, tích lũy ngày mai

Không dừng ở việc “phòng rủi ro”, An Lộc Vững Bền còn là công cụ tài chính giúp tích lũy ổn định cho tương lai. Từ năm thứ 6, khách hàng được hưởng khoản thưởng định kỳ. Các khoản thưởng này được cộng dồn và sinh lãi qua từng năm, giúp giá trị đáo hạn tăng trưởng, giống như việc bạn kiên trì tích lũy từng chút mỗi tháng, để đến ngày nhận lại thành quả lớn hơn mong đợi. Điều này phù hợp với người vừa có nhu cầu được bảo vệ, vừa có nhu cầu tích lũy cho tương lai.

Để đồng hành cùng khách hàng trên hành trình đó, từ 15/11 đến 15/12, Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình khuyến mại “Sạc Trọn Yêu Thương - Vững Đường Hạnh Phúc” với 2.500 phần quà, tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng . Khách hàng tham gia hợp đồng mới có phí quy năm từ 22 triệu đồng trở lên, kèm theo ít nhất 2 sản phẩm bán kèm, sẽ nhận bộ quà tặng công nghệ gồm cáp sạc đa năng và pin dự phòng - biểu trưng cho sự đồng hành bền bỉ và tiếp năng lượng yêu thương mà Bảo Việt Nhân thọ gửi đến mỗi khách hàng.

Trong thế giới nhiều biến động, ai cũng cần kế hoạch tài chính vừa mang tính chủ động, vừa mang tính linh hoạt, phù hợp bản thân. Với An Lộc Vững Bền, Bảo Việt Nhân thọ không chỉ mang đến hợp đồng bảo hiểm, mà là kế hoạch sống an tâm, nơi sự chủ động hôm nay trở thành bình an của ngày mai. Để hành trình của bạn, dù đi đến đâu, cũng luôn có Bảo Việt Nhân thọ đồng hành, bảo vệ chu toàn, viên mãn tổ ấm. Thông tin chi tiết, độc giả liên hệ chuyên viên tư vấn Bảo Việt Nhân thọ hoặc truy cập baovietnhantho.com.vn.

(Chi tiết quyền lợi, điều kiện nhận quyền lợi, hạn mức chi trả tối đa, thời gian chờ, loại trừ trách nhiệm và nội dung khác được quy định tại quy tắc, điều khoản của sản phẩm).