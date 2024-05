Theo Phòng Bảo tồn và Hợp tác Quốc tế - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo, hiện tượng nước biển nóng lên dị thường dẫn đến tình trạng san hô chết.

Một rạn san hô bị đổi màu ở Côn Đảo. Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo.

Liên quan đến thông tin rạn san hô ở Côn Đảo bị tẩy trắng hàng loạt, chia sẻ với Tri thức - Znews trưa ngày 31/5, ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và hợp tác quốc tế, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, cho biết đây không phải là lần đầu tiên san hô ở địa phương rơi vào tình trạng trên.

Cụ thể, vào các năm 1998, 2010, 2016, vùng biển Côn Đảo xuất hiện hiện tượng nước biển nóng lên dị thường dẫn đến tình trạng san hô chết.

"Lần này san hô bị tẩy trắng do nhiệt độ nước tầng đáy của biển Côn Đảo tăng cao lên đến 32 độ C, trong khi nhiệt độ sống lý tưởng của loài này dao động 24-30 độ C. Nếu mức nhiệt ghi nhận không thuyên giảm, phần trăm lượng san hô chết sẽ rất cao", ông Sơn nói.

Rạn san hô hư hại xảy ra chủ yếu ở khu vực vùng nước cách bờ khoảng 40 m tại vịnh Đầm Tre, vịnh Côn Sơn, hòn Bảy Cạnh, Hòn Tre Nhỏ, Hòn Trứng... Loài san hô bị tẩy trắng chủ yếu là san hô khối, san hô cành.

Nhiệt độ nước tại vùng biển Côn Đảo là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ran san hô bị tẩy trắng. Ảnh: Vườn quốc gia Côn Đảo.

Ông Sơn cho biết thêm hiện thông tin trên là kết quả của lần khảo sát sơ bộ gần đây. Đơn vị tiến hành kết nối Viện Hải dương học Nha Trang tiến hành khảo sát, đánh giá cụ thể về mức độ cũng như số phần trăm san hô bị tổn thương.

Côn Đảo là huyện đảo gồm 16 đảo lớn nhỏ nằm ngoài khơi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích khoảng 76 km 2, hơn 12.000 người.

Vào dịp lễ 30/4 vừa qua, Khu du lịch quốc gia Côn Đảo đã phục vụ khoảng 19.350 lượt khách (tăng 16,78% so với cùng kỳ), trong đó có khoảng 539 lượt khách quốc tế (tăng 28,95% so với cùng kỳ). Số liệu trên được tính từ ngày 27/4 đến 10h ngày 1/5, bà Trần Thị Hoài Thu, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Côn Đảo, nói với Znews.

Hiện tượng nhiệt độ nước nóng lên bất thường là nguyên nhân cốt yếu khiến rạn san hô bị chết, theo nghiên cứu của Liên minh rạn san hô toàn cầu. Ngoài vùng biển Côn Đảo, El Nino còn tác động lên một số vùng biển khác trên thế giới, đặc biệt là hệ thống rạn san hô Great Barrier (Australia, rạn san hô lớn nhất thế giới).

Hồi giữa tháng 4, khoảng 730 trong số hơn 1.000 rạn san hô trải dài trong hệ thống Great Barrier bị tẩy trắng. Đây được cho là đợt tẩy trắng "tồi tệ nhất lịch sử", theo Cơ quan quản lý công viên hải dương rạn san hô Great Barrier Australia.