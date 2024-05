Giảm khách ngoại đến Việt Nam vào tháng 5

Trong tháng 5, Việt Nam đón gần 1,4 triệu lượt khách quốc tế, giảm 10% so với tháng 4. Bên cạnh việc đã qua mùa cao điểm, giá vé máy bay cao cũng là yếu tố khiến lượng khách giảm.

Chính sách thị thực mở cửa đã thu hút du khách đến Việt Nam. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê (Cục Du lịch Quốc gia) công bố sáng 29/5 cho thấy trong 5 tháng đầu năm, ngành du lịch Việt Nam đón khoảng 7,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 65% so với cùng kỳ năm trước, tăng gần 4% so với cùng kỳ 2019.

Nhờ chính sách thị thực mở cửa, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch được thực hiện trên cả nước đã thu hút lượng khách khá cao so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước khi xảy ra đại dịch Covid-19.

Riêng trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,4 triệu lượt, giảm 10% so với tháng 4, nhưng tăng hơn 50% so với cùng kỳ 2023. Phần lớn khách quốc tế đến Việt Nam theo đường hàng không, đạt hơn 6,3 triệu lượt, chiếm khoảng 83,7% so với tổng lượng khách đến Việt Nam trong tháng 5 tháng đầu năm.

Du khách ưu tiên sử dụng các phương tiện như tàu hoả, tàu thuỷ, xe khách khi khám phá Việt Nam. Ảnh: Linh Huỳnh.

Việc giá vé máy bay đến Việt Nam tăng cao cũng là một trong những nguyên nhân làm lượng khách thị trường Âu Mỹ đến du lịch không nhiều như mọi năm. Lemar (du khách Nga) cho biết chi phí du lịch Việt Nam rất rẻ. "Phần lớn ngân sách chúng tôi chi cho việc mua vé máy bay, còn lại không cần đắn đo nhiều", nam du khách nói.

Mùa cao điểm đón khách quốc tế ở Việt Nam là từ tháng 10 đến hết tháng 4, vì vậy việc lượng khách quốc tế tháng 5 giảm 10% so với tháng trước là điều bình thường.

Trong 5 tháng đầu năm, Hàn Quốc tiếp tục là thì trường gửi khách lớn nhất nước ta với 1,9 triệu lượt, Trung Quốc xếp thứ 2 với 1,2 triệu lượt. Tháng 5 ghi nhận sự phục hồi tích cực của thị trường Trung Quốc với 357 nghìn lượt (vượt mặt Hàn Quốc với 351 nghìn lượt), mang đến tín hiệu lạc quan với lượng khách tăng nhanh chóng.

Số liệu thống kê cũng cho thấy lượng khách đến Việt Nam bằng đường bộ trong 5 tháng đầu năm đạt gần 1,1 triệu lượt, chiếm 14,2%, bằng đường biển đạt 162.400 lượt khách, chiếm 2,1%, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm trước.