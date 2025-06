Sân bay Vinh đóng cửa từ 1/7, hãng bay gấp rút giải tỏa khách bay

Hãng bay đang khẩn trương giải tỏa các chuyến bay và lượng khách đã đặt chỗ đến Vinh sau ngày 1/7.

Sân bay Vinh sẽ tạm đóng cửa 6 tháng để sửa chữa, nâng cấp. Ảnh: ACV.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, các đơn vị trong ngành có liên quan về việc đóng cửa tạm thời sân bay Vinh để sửa chữa, nâng cấp.

Theo đó, thời gian đóng tạm thời sân bay Vinh kể từ 00h00 ngày 1/7 đến 23h59 ngày 31/12.

Cơ quan quản lý hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Vinh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trong thời gian đóng tạm thời sân bay để triển khai thi công gói thầu.

Các đơn vị chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công tổ chức thi công tuân thủ theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường đã được trình Cục Hàng không xem xét, chấp thuận. Đồng thời chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc đảm bảo an ninh, an toàn khai thác, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công.

Nguồn tin tại một hãng hàng không cho biết hãng đang phải giải tỏa các chuyến bay và lượng khách đã đặt chỗ đến sân bay Vinh sau ngày 1/7.

Vị này nói thêm việc tạm đóng cửa các sân bay luôn đặt hãng bay ở thế bị động vì thông tin dự kiến đóng cửa đã được công bố khá lâu nhưng thời gian chính xác lại được ấn định gấp rút.

"Hành khách nghe tin sân bay sắp đóng cửa cũng thắc mắc, phân vân chuyện đặt vé. Chúng tôi vừa bay vừa nhấp nhổm chờ thời gian đóng cụ thể để còn điều hướng kế hoạch bay", người này cho biết.

Theo kế hoạch, 3 dự án nâng cấp tại sân bay Vinh có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng . ACV cam kết hoàn thành đồng bộ toàn bộ dự án trước ngày 30/12.

Sân bay Vinh được đưa vào khai thác cuối năm 2003, công suất thiết kế 2,75 triệu khách/năm, hiện có 21-26 chuyến bay đi - đến mỗi ngày. Tháng 7/2023, sân bay từng phải dừng hoạt động gần 16 giờ do hư hỏng đường băng.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, sân bay Vinh sẽ được nâng cấp để đạt công suất 8 triệu lượt khách và 25.000 tấn hàng hóa mỗi năm, gồm mở rộng nhà ga T1 và xây mới nhà ga T2, xây thêm đường băng dài 3.000 m. Tầm nhìn đến 2050 là đạt 14 triệu lượt khách.

Sân bay Vinh phục vụ trung bình hơn 1,5 triệu lượt hành khách mỗi năm, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực Bắc Trung Bộ với các trung tâm kinh tế, văn hóa lớn trong nước như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, cũng như mở rộng đường bay quốc tế đến Lào và Thái Lan.

Việc sân bay này tạm dừng hoạt động trong 6 tháng không chỉ ảnh hưởng đáng kể đến giao thông kết nối Nghệ An, mà còn khiến nhiều du khách, đơn vị lữ hành phải đưa ra phương án di chuyển khác, đặc biệt khi mùa cao điểm du lịch hè đã cận kề.

Trong thời gian sân bay Vinh đóng cửa, hành khách khu vực Bắc Trung Bộ có thể di chuyển bằng đường hàng không qua sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) hoặc Đồng Hới (Quảng Bình).