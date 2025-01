Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón lượng khách kỷ lục dịp Tết

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ lượng khách tăng cao dịp Tết Nguyên đán 2025, trong đó, ngày cao điểm nhất có 917 chuyến bay với khoảng 155.000 lượt khách.

Khả năng nhà ga nội địa sân bay Tân Sơn Nhất sẽ bị ùn tắc cục bộ trong dịp Tết. Ảnh: Duy Hiệu.

Với thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài, lượng hành khách tại các cảng hàng không, sân bay, đặc biệt tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất được dự báo tăng cao. Cục Hàng không Việt Nam nhận định có khả năng một số thời điểm, nhà ga nội địa sẽ bị ùn tắc cục bộ, hành khách có thể nhận hành lý chậm hơn bình thường.

Do vậy, cơ quan quản lý hàng không khuyến cáo hành khách cần chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển. Ngoài ra, hành khách cần chấp hành, tuân thủ tốt các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của mọi người, dẫn đến chậm trễ chuyến bay và ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền phục vụ khách tại sân bay.

Kín chỗ trên các chuyến bay

Theo lịch bay và số liệu đặt chỗ của các hãng hàng không (thời điểm ngày 15/1), giai đoạn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ lượng khách tăng cao kỷ lục.

Ngày 22-28/1 (nhằm 23 đến 29 tháng Chạp Âm lịch), số lượng chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất dao động 820-900 chuyến bay/ngày, với ngày cao nhất là 901 chuyến (24 tháng Chạp) và ngày thấp nhất là 823 chuyến (29 tháng Chạp).

Sản lượng khách thông qua sân bay trong các ngày cao điểm nhất (26 và 27 tháng Chạp) dự kiến xấp xỉ 150.000 khách, tăng 13% so với cao điểm Tết 2024.

Đối với các ngày sau Tết (từ mùng 1 đến 6 tháng Giêng Âm lịch), số lượng chuyến bay khai thác tại Tân Sơn Nhất dao động 830-900 chuyến bay/ngày, với ngày cao nhất là 917 chuyến (mùng 5 tháng Giêng) và ngày thấp nhất là 832 chuyến (mùng 1 tháng Giêng).

Sản lượng khách thông qua cảng trong ngày cao điểm nhất (mùng 5 tháng Giêng) dự kiến đạt hơn 155.000 lượt khách, tăng 4% so với cùng kỳ.

Theo số liệu từ Cục Hàng không, dù được bổ sung thêm nhiều chuyến bay, nhiều đường bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến các cảng hàng không, sân bay địa phương trong nước đang nhanh chóng được lấp đầy trước Tết và tại chiều ngược lại trong giai đoạn sau Tết.

Các hãng đã thuê thêm tổng công 14 máy bay trước cao điểm Tết. Ảnh: Diệp Anh.

Tính đến ngày 10/1, so với tuần trước đó (3/1) các hãng hàng không Việt Nam đã bổ sung thêm 522 chuyến bay, tương đương lượng ghế cung ứng tăng khoảng 133.000 ghế trên các đường bay nội địa, tập trung vào các chặng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung trong giai đoạn từ 22/1 đến 8/2.

Đối với các đường bay trục như TP.HCM đi Hà Nội/Đà Nẵng, tỷ lệ lấp đầy trong giai đoạn từ 25/1 đến 2/2 (tức 26 tháng Chạp tới mùng 5 tháng Giêng âm lịch) đang tăng lên nhanh chóng. Một số ngày cận Tết đã xuất hiện tỉ lệ cao trên 90%.

Bổ sung 14 máy bay, tăng cường bay đêm

Trước tình hình nhu cầu vé máy bay lớn, cơ quan quản lý hàng không đã chỉ đạo các hãng hàng không thuê thêm máy bay, đẩy mạnh bay đêm để phục vụ giai đoạn Tết với các đường bay chủ yếu từ TP.HCM đi miền Bắc và miền Trung.

Hiện, các hãng trong nước đã bổ sung thêm 14 tàu bay phục vụ cao điểm Tết, nâng tổng số máy bay khai thác lên 212 chiếc (Vietnam Airlines 99 chiếc, VietJet Air 98 chiếc, Pacific Airlines 3 chiếc, Bamboo Airways 8 chiếc và Vietravel Airlines 4 chiếc), tăng 5 chiếc so với cùng kỳ.

Hiện tại, Vietnam Airlines chuẩn bị thuê ướt thêm 1 máy bay Airbus A321.

Cùng với đó, tham số điều phối giờ cất hạ cánh (slot) tại Tân Sơn Nhất đã được tăng 48 chuyến/giờ trong một số khung giờ ngày và 46 chuyến/giờ trong khung giờ đêm dịp Tết, nâng quỹ slot tại sân bay này lên khoảng 18% so với ngày thường, giúp các hãng tăng tải cung ứng trên các đường bay.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, các hãng hàng không Việt Nam cũng đẩy mạnh việc khai thác các chuyến bay đêm. Theo đó Vietnam Airlines khai thác hơn 1.500 chuyến bay đêm, chiếm tỷ lệ 14% tổng tải cung ứng; VietJet dự kiến khai thác 1.590 chuyến, chiếm 17% tổng tải cung ứng.