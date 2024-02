Sân bay Singapore tặng phiếu mua sắm cho fan Taylor Swift

Các Swifties tham dự TET có thể nhận được phiếu mua sắm nếu xuất trình vé tại khu vực hướng dẫn khách hàng ở tầng 1, sân bay Changi.

Changi thường nằm trong top những sân bay có dịch vụ tốt nhất thế giới. Ảnh: Shutterstock.

Singpore là điểm đến hot nhất Đông Nam Á đầu tháng 3 khi hàng trăm nghìn người hâm mộ của Taylor Swift sẽ đổ về đảo quốc sư tử để tham gia The Eras Tour (TET). Kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch tại đây hứa hẹn được thúc đẩy toàn diện khi người hâm mộ chi tiền cho các hoạt động lưu trú, vui chơi, ăn uống.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện sân bay Changi cho biết họ có rất nhiều hoạt động nhằm chào đón các Swifties - fan của Taylor Swfit - đến Singapore.

Cụ thể, sân bay này đã chuẩn bị một sự kiện singalong (tạm dịch: hòa ca) mang tên Bejeweled trong 2 giờ vào ngày 1/3 tại Shiseido Forest Valley. Sự kiện có sự góp mặt của ca sĩ người Singapore Joie Tan và ban nhạc 53A. Các fan của nữ ca sĩ người Mỹ sẽ cùng nhau ca hát và nhảy múa những ca khúc hit của cô như Love Story, You Belong with Me, Blank Space...

Ngoài ra, sân bay này cũng đang cung cấp các đặc quyền cho Swifties.

Theo đó, những người hâm mộ đến tham dự TET có thể nhận được phiếu mua sắm trị giá 5 SGD (khoảng 90.000 đồng) nếu xuất trình vé tại khu vực hướng dẫn khách hàng ở tầng 1, sân bay Changi.

Người dùng mới của iShopChangi có thể sử dụng mã "Style22" hoặc "Feeling22" để được giảm 22 SGD (hơn 400.000 đồng) hoặc giảm 22% khi mua sắm tại đây theo mức độ chi tiêu.

"Chúng tôi đã lấy cảm hứng từ con số 22 đặc trưng của Taylor để người hâm mộ có cảm giác thú vị", đại diện sân bay Changi nói.

Vị này cũng gợi ý người hâm mộ chụp ảnh kỷ niệm tại HSBC Rain Vortex - thác nước trong nhà cao nhất thế giới - hay trải nghiệm The Wonderfall - thác nước kỹ thuật số cao 4 tầng. Ngoài ra, du khách có thể trải nghiệm trò chơi tương tác tại Changi Experience Studio, mua sắm và thưởng thức ẩm thực đa dạng tại sân bay.

Hiện tại, sân bay Changi là điểm đến cho các chuyến bay thẳng từ Việt Nam do 4 hãng hàng không Scoot, Singapore Airlines, Vietjet Air và Vietnam Airlines khai thác. Có khoảng 128 chuyến bay hàng tuần khởi hành từ TP.HCM/Đà Nẵng/Hà Nội đến Singapore.

Trong năm 2023, sân bay này đã đón 1,84 triệu lượt khách di chuyển giữa Việt Nam và Singapore.

"Đây là một con số đáng mừng cho ngành hàng không trong khu vực khi phục hồi 91% trước thời Covid-19, tăng đáng kể so với mức phục hồi 51% vào năm 2022", vị đại diện sân bay Changi cho biết.

Theo khảo sát, giá vé máy bay chặng TP.HCM - Singapore thời gian diễn ra TET đã tăng gấp đôi ngày thường, dao động trong khoảng 4,4-8,9 triệu đồng/vé khứ hồi của Scoot, Vietjet Air, Vietnam Airlines và Singapore Airlines.

Trong khi đó, nếu bay từ Hà Nội, fan của Taylor Swift phải trả mức giá 10-12 triệu đồng/vé khứ hồi.

Từ Đà Nẵng, các Swiftie phải chi trả số tiền 8-12 triệu đồng/vé cho các chuyến bay khứ hồi của Vietjet Air và Vietnam Airlines giai đoạn này. Tuy nhiên, hiện tại, một số ngày đã cháy vé và chỉ còn vé thương gia lên đến 24 triệu đồng của Singapore Airlines.