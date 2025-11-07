Sân bay Palm Beach sắp mang tên ông Trump

Bang Florida đang xem xét đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach thành “Donald J. Trump International Airport”, nhằm tôn vinh vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ.

Ông Trump tại sân bay quốc tế Palm Beach ngày 3/11. Ảnh: Reuters.

Một dự luật vừa được trình lên cơ quan lập pháp bang Florida đề xuất đổi tên Sân bay Quốc tế Palm Beach (PBI) thành “Donald J. Trump International Airport” nhằm vinh danh Tổng thống Mỹ và cũng là cư dân nổi tiếng của hạt Palm Beach.

Văn phòng nghị sĩ bang Meg Weinberger xác nhận thông tin này với Fox News Digital vào cuối tuần qua.

“Tổng thống Trump là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thời đại của chúng ta, đồng thời là người dân của hạt Palm Beach. Việc đặt tên sân bay theo ông, giống như nhiều tổng thống Mỹ trước đây, là điều hoàn toàn xứng đáng”, bà Weinberger nêu trong tuyên bố.

Do nằm gần khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nơi ông Trump thường lui tới, sân bay Palm Beach cũng là điểm hạ cánh quen thuộc của Không lực Một khi tổng thống đương nhiệm đến thăm khu vực này.

Hiện có hơn 10 sân bay thương mại tại Mỹ được đặt theo tên các tổng thống, bao gồm John F. Kennedy International ở New York, Ronald Reagan Washington National ở Virginia, George Bush Intercontinental tại Houston (Texas) và Gerald R. Ford International ở Michigan.

Hồi tháng 1 năm nay, nghị sĩ Addison McDowell của bang Bắc Carolina cùng một nhóm nghị sĩ Cộng hòa khác cũng từng đề xuất đổi tên Ronald Reagan Washington National Airport thành Donald J. Trump National Airport, song dự luật vẫn đang dừng ở giai đoạn xem xét.

Theo số liệu của sân bay Palm Beach, trong giai đoạn từ tháng 5/2023 đến tháng 5/2024, PBI ghi nhận lượng hành khách kỷ lục hơn 8 triệu lượt, đồng thời được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) xếp hạng là “sân bay có thời gian chờ an ninh ngắn nhất nước Mỹ”.

Nghị sĩ Weinberger cũng là đồng bảo trợ của dự luật đổi tên một đoạn Đại lộ Southern Boulevard dài hơn 6 km nối từ sân bay PBI đến khu Mar-a-Lago. Đề xuất này đã được Thống đốc Ron DeSantis ký thông qua, nhưng hiện vẫn chờ sự phê chuẩn của chính quyền địa phương.