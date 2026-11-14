Apple định giá điện thoại gập của Samsung

Apple vừa bổ sung 6 mẫu điện thoại gập của Samsung vào danh sách thiết bị được chấp nhận trong chương trình "thu cũ đổi mới". Galaxy Z Fold7 được định giá 410 USD.

Chương trình mới nhằm thu hút người dùng dòng Galaxy Z sang iPhone. Ảnh: AppleInsider.

Apple vừa cập nhật bảng giá chương trình thu cũ đổi mới tại Mỹ, trong đó lần đầu tiên bổ sung các mẫu smartphone màn hình gập của Samsung. Động thái này đáng chú ý bởi đây là lần đầu tiên Apple đưa dòng Galaxy Z Fold và Z Flip vào danh sách định giá.

Theo MacRumors, danh sách mới bổ sung 6 mẫu điện thoại màn hình gập của Samsung, gồm Galaxy Z Fold5, Fold6, Fold7 và Galaxy Z Flip5, Flip6, Flip7. Trong đó, Galaxy Z Fold7 được Apple định giá cao nhất, với mức thu mua tối đa 410 USD (khoảng 10,7 triệu đồng).

Apple đưa ra mức giá tối đa 335 USD cho Galaxy Z Fold6 và 270 USD cho Fold5. Với dòng Galaxy Z Flip, mức thu mua lần lượt là 215 USD cho Flip7, 185 USD cho Flip6 và 125 USD cho Flip5.

Apple chấp nhận thu mua lại các dòng Galaxy Z Fold và Z Flip từ 5-7. Ảnh: Samsung.

Cần lưu ý, đây đều là mức giá tối đa, không phải số tiền người dùng chắc chắn nhận được. Giá trị thực tế phụ thuộc vào tình trạng, năm sản xuất và cấu hình của thiết bị. Apple sẽ kiểm tra điện thoại trước khi xác nhận mức định giá cuối cùng.

Việc bổ sung 6 mẫu smartphone màn hình gập cũng mở rộng danh sách thiết bị Android được Apple chấp nhận. Trước đó, chương trình đã có một số mẫu Samsung Galaxy S, Google Pixel và OnePlus. Chẳng hạn, Galaxy S22 Ultra 5G được định giá tối đa 125 USD , trong khi Galaxy S21 Ultra 5G là 95 USD .

Bên cạnh việc bổ sung điện thoại Samsung, Apple cũng điều chỉnh giá trị thu mua của nhiều thiết bị trong hệ sinh thái. Một số mẫu iPhone đời cũ được tăng giá thu mua, nhưng các phiên bản cao cấp thuộc thế hệ mới lại giảm giá.

Đáng chú ý, iPhone 17 Pro Max hiện có mức thu mua tối đa 855 USD , giảm 30 USD so với trước đó. iPhone 17 Pro giảm 45 USD , xuống còn 740 USD . Ngược lại, iPhone 17 và iPhone Air cùng được tăng giá từ 585 USD lên 615 USD .

Toàn bộ sản phẩm được chấp nhận trong chương trình thu cũ đổi mới của Apple.

Ở nhóm sản phẩm cũ hơn, iPhone 13 Pro Max được tăng mức định giá thêm 10 USD , lên 330 USD . iPhone 12 Pro cũng tăng từ 165 USD lên 180 USD . Trong khi đó, các dòng Mac và iPad không có thay đổi trong đợt cập nhật lần này.

Theo 9to5Mac, đây là lần thứ bảy Apple điều chỉnh bảng giá thu mua điện thoại cũ trong năm 2026. Những thay đổi cho thấy hãng thường xuyên cập nhật giá trị thiết bị cũ, thay vì duy trì một mức định giá cố định trong thời gian dài.

Chương trình Apple Trade In cho phép người dùng đổi thiết bị cũ để mua sản phẩm mới với giá ưu đãi hoặc nhận thẻ Apple Gift Card. Với việc bổ sung các mẫu Galaxy Z Fold và Z Flip, người dùng Samsung tại Mỹ có thêm lựa chọn nếu muốn chuyển sang sử dụng iPhone mà không cần tự tìm người mua lại điện thoại cũ.

Tuy nhiên, chưa được Apple triển khai trên toàn cầu. Bảng giá nói trên chỉ áp dụng cho chương trình tại Mỹ. Người dùng ở các thị trường khác cần kiểm tra điều kiện và danh sách thiết bị được chấp nhận tại khu vực của mình.

Nửa thế kỷ thành - bại của Apple

Ngày nay, các đế chế công nghệ trỗi dậy và sụp đổ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng những cái tên nào có thể tồn tại đến nửa thế kỷ. Chỉ một số ít làm được điều này, trong đó có Apple.

Cuốn “Apple” của David Pogue đã làm sáng tỏ những đổi mới trong suốt chặng đường 50 năm phát triển của ông lớn công nghệ này.