iPhone 18 Pro Max giảm giá

Nguồn hàng cung ứng dồi dào, iPhone 18 Pro Max một số phiên bản được đại lý điều chỉnh giá bán đề xuất kích cầu.

iPhone 18 Pro Max màu Xanh Băng thanh.

Từ cuối tháng 10, nguồn hàng iPhone 18 Pro/Pro Max cung ứng cho thị trường Việt Nam bắt đầu dồi dào. Thay cho tình trạng khan hiếm kéo dài mọi năm, chỉ hơn một tháng sau đợt phát hành, người dùng có thể mua điện thoại đầu bảng của Apple mà không cần đặt trước hay chờ đợi. Đến hiện tại, trong đợt khuyến mãi 11/11, nhiều đại lý bắt đầu giảm giá iPhone 18 Pro Max, vốn là model các năm trước thường xuyên cháy hàng, giữ giá thời gian dài.

Giá iPhone 18 Pro Max thấp hơn đề xuất của Apple.

Tại các đơn vị như Hoàng Hà Mobile, 24hStore sản phẩm hiện được niêm yết dưới giá đề xuất từ Apple. Đại lý hiện bán thiết bị ở mức 41-42,5 triệu đồng cho bản màu đen 256 GB, rẻ hơn 500.000-1 triệu đồng so với tháng trước. Các lựa chọn khác với bộ nhớ mặc định, cũng rẻ hơn 300.000-500.000 đồng. Trong đợt khuyến mãi 11/11 trên các sàn TMĐT, sau khi áp dụng các chương trình hỗ trợ, giá cuối cuối người dùng mua được cũng quanh mức này.

Trong khi đó, các đại lý lớn vẫn duy trì giá 42 triệu đồng cho iPhone 18 Pro Max 256 GB, không phân biệt phiên bản màu. Trong khi đó, mẫu iPhone 18 Pro đã được điều chỉnh ở CellphoneS, Di Động Việt…. Thiết bị hiện ở rẻ hơn mốc niêm yết từ Apple 300.000-500.000 đồng.

Thông thường, dòng iPhone Pro Max đầu bảng sẽ khan hàng kéo dài, máy bán tốt mà đại lý không cần hạ giá. Năm nay, thị trường khác biệt khi hãng công bố dòng 18 Pro mà không có bản thường hay model Air siêu mỏng. Ngoài ra, mẫu iPhone Duo phát hành sau cũng gây chú ý. Hiện sản phẩm mới chỉ phát hành một đợt vào cuối tháng 9, hiện chưa có lịch cung ứng nhịp tiếp theo.

Trong nhóm flagship đang bán tại Việt Nam, iPhone 18 Pro Max ở phân khúc giữa. Thiết bị đắt hơn Galaxy S26 Ultra, nhưng vẫn rẻ hơn Oppo Find X10 Pro Max, Vivo X500 Pro Max, có giá 50 triệu đồng.