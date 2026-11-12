Bước đi tiếp theo của Huawei

Huawei dự kiến ra mắt thương hiệu smartphone mới sau khi bán Honor cách đây 6 năm.

Mẫu smartphone gập Huawei Pura X Max. Ảnh: Xuân Sang.

Trong bài đăng trên Weibo, Richard Yu, Chủ tịch mảng kinh doanh tiêu dùng tại Huawei, xác nhận kế hoạch ra mắt thương hiệu smartphone mới. Dòng thiết bị sẽ mang tên Osta, tức "Tinh Mang" hay "Ánh sao" trong tiếng Trung.

Theo ông Yu, Huawei sẽ trình làng thiết bị Osta đầu tiên trong sự kiện tổ chức ngày 20/11, cùng loạt xe điện mới của hãng. Đáng chú ý khi Weibo hiển thị sản phẩm dùng để đăng bài có tên Osta O1 Pro.

Trang tin SCMP dẫn lời một số chuyên gia công nghệ cho biết Osta O1 Pro sở hữu màn hình phẳng với tỷ lệ vuông, tương tự mẫu Pura X View từ Huawei. Công ty Trung Quốc chưa phản hồi tin đồn này.

Ra mắt Osta được xem là bước tiến lớn đầu tiên của Huawei nhằm xây dựng thương hiệu smartphone mới. Vào cuối năm 2020, công ty đã bán lại thương hiệu Honor cho một liên doanh gồm hơn 30 đại lý và nhà phân phối.

Thời điểm đó, động thái từ Huawei nhằm bảo vệ Honor khỏi các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ, khiến công ty không thể tiếp cận những loại chip tiên tiến.

Sau thời gian kinh doanh smartphone gần như bế tắc, Huawei dần phục hồi từ cuối năm 2023 khi ra mắt dòng Mate 60 Pro, trang bị chip xử lý Kirin do công ty tự phát triển.

Theo dữ liệu từ hãng nghiên cứu Counterpoint Research, Huawei đứng đầu thị trường smartphone Trung Quốc quý III với thị phần 21,3%, vượt qua Apple (19,5%) cùng loạt đối thủ nội địa như Vivo, Oppo, Xiaomi và cả Honor.

Theo SCMP, động thái mở rộng của Huawei diễn ra trong bối cảnh thị trường smartphone đối mặt khó khăn do chi phí linh kiện tăng, cạnh tranh gay gắt tại Trung Quốc.

Bên cạnh nỗ lực vực dậy mảng smartphone, Huawei cũng đẩy mạnh tham vọng trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng AI. Ngày 10/11, trang tin tài chính Yicai cho biết công ty chuẩn bị ra mắt hệ thống lưu trữ từ-điện (magneto-electric storage - MES), được thiết kế để xử lý dữ liệu ấm (thỉnh thoảng mới truy cập) và dữ liệu lạnh (lưu trữ lâu dài và ít khi mở).

Kiến trúc MES được xem là giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí, cho hiệu suất cao hơn ổ cứng truyền thống trong môi trường lưu trữ doanh nghiệp. Nguồn tin từ SCMP cho biết Huawei dự kiến trình diễn hệ thống mới đến khách hàng trong một buổi giới thiệu kín vào ngày 12/11.