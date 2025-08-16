Cha đẻ ChatGPT: Tôi chẳng nhớ lần cuối dùng Google

CEO Sam Altman của OpenAI đã đưa ra lời châm biếm Google, ngay sau khi công ty công bố sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của chính đối thủ này cho ChatGPT.

Sam Altman (trái) và ông Sundar Pichai, CEO Google (phải). Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg.

Trong một buổi ăn tối gần đây với các phóng viên, ông Sam Altman đã chia sẻ rằng đã từ lâu ông không còn sử dụng công cụ tìm kiếm của Google, một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty ông trong cuộc đua phát triển AI.

"Tôi không dùng Google nữa. Thành thật mà nói, tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi thực hiện một tìm kiếm trên Google", vị CEO chia sẻ trong bản tin Command Line của tờ The Verge.

Không khó để nhận ra rằng ông Altman có thể đang sử dụng chính sản phẩm của công ty mình, ChatGPT, để thay thế cho Google.

Mặc dù là đối thủ trên mặt trận AI, OpenAI gần đây đã hợp tác với Google Cloud, cùng với các nhà cung cấp khác như Microsoft và Oracle, để đáp ứng nhu cầu xử lý dữ liệu cho ChatGPT.

Nhận xét gây tranh cãi của CEO OpenAI diễn ra ngay sau khi công ty công bố sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của Google cho ChatGPT. Ảnh: Analytics Indiamag.

Tại cuộc họp công bố báo cáo tài chính quý II vào tháng 6, CEO của Google, ông Sundar Pichai, đã bày tỏ sự "hào hứng" về mối quan hệ hợp tác này.

"Google Cloud là một nền tảng mở, và chúng tôi có lịch sử lâu dài trong việc hỗ trợ các công ty lớn, các startup và phòng thí nghiệm AI.

Chúng tôi rất vui mừng về mối quan hệ đối tác này trong mảng điện toán đám mây và mong muốn đầu tư nhiều hơn nữa để phát triển mối quan hệ này", CEO Google cho biết.

Mới đây, OpenAI đã ra mắt GPT-5, mô hình mới nhất của ChatGPT. Ông Altman khẳng định mô hình này sẽ được cung cấp miễn phí cho mọi người và người dùng không cần phải chuyển đổi giữa các phiên bản mô hình khác nhau cho từng tác vụ.

Ông cũng gọi GPT-5 như "một bản nâng cấp lớn" và "một bước tiến quan trọng trên con đường đạt tới AGI (trí tuệ nhân tạo tổng quát)". CEO thậm chí còn nói rằng việc quay lại dùng GPT-4 sau khi trải nghiệm GPT-5 là "kinh khủng".

Tuy nhiên, ngay sau khi ra mắt, GPT-5 đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ người dùng. Nhiều người cho rằng mô hình này không có nhiều cải tiến vượt trội. Thậm chí, một số người dùng còn nhận xét GPT-5 mang cảm giác vô hồn, thiếu đi sự tự nhiên và cảm xúc như các phiên bản trước.

Phản ứng tiêu cực này đã buộc OpenAI phải có động thái bất ngờ: cung cấp lại GPT-4o. Việc phải quay về với mô hình cũ cho thấy sự phụ thuộc lớn của người dùng vào GPT-4o, đồng thời đặt ra thách thức lớn cho OpenAI trong việc thuyết phục người dùng về giá trị thực sự của GPT-5.

OpenAI và Google hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về các yêu cầu phỏng vấn.