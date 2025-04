Salah vẫn quá hay

Bản hợp đồng mới biến Salah trở thành một trong những cầu thủ được trả lương cao nhất Premier League, chỉ sau Erling Haaland của Manchester City.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ trong suốt nhiều mùa giải qua, việc chi trả một mức lương cao cho Salah là sự đầu tư xứng đáng, và có thể khẳng định rằng “Vị vua của Anfield” vẫn đang giữ ngôi vương bóng đá Anh.

Tính đến mùa giải này, Salah có 32 bàn thắng và 22 pha kiến tạo trong tổng cộng 45 trận đấu, một con số cực kỳ ấn tượng.

Những đóng góp của anh vào lối chơi tấn công của Liverpool là không thể phủ nhận. Mặc dù có thể có những cầu thủ khác nổi bật trong từng giai đoạn, Salah vẫn là người làm chủ trong vai trò dẫn dắt đội bóng.

Điều này khiến việc gia hạn hợp đồng với anh là quyết định hợp lý từ phía Liverpool. Trước đó, đã có không ít lời đồn đoán về tương lai của Salah, nhất là khi anh bày tỏ sự không hài lòng với câu lạc bộ vào cuối năm 2023.

Tuy nhiên, những lời phát biểu này dường như là một phần trong quá trình đàm phán và không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của cả hai bên. Salah cùng gia đình rất yêu thích cuộc sống ở vùng Tây Bắc nước Anh, và con gái của anh, Makka, cũng hào hứng khi không phải di chuyển đi nơi khác.

Mùa giải 2024/25 có thể là một trong những mùa giải ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Salah. Dù số lượng cú sút anh thực hiện ít hơn so với những mùa giải trước, hiệu quả lại cực kỳ cao.

Salah hiện tại có tỷ lệ ghi bàn không bao gồm các quả phạt đền cao nhất trong sự nghiệp (0,59 bàn/trận). Tỷ lệ kiến tạo của anh cũng đạt mốc cao nhất (0,56 kiến tạo/trận). Điều này cho thấy rằng Salah không chỉ là một người ghi bàn, mà còn là một nhân tố quyết định trong các pha lên bóng và kiến tạo cơ hội cho đồng đội.

Mặc dù Salah đang dần bước qua tuổi 33, khả năng sáng tạo và ảnh hưởng của anh trên sân cỏ không hề suy giảm. Đặc biệt, khả năng di chuyển thông minh và sự nhạy bén trong việc lựa chọn vị trí của anh vẫn là những yếu tố quan trọng trong lối chơi của Liverpool. Cầu thủ này luôn xuất hiện đúng lúc ở những vị trí cần thiết để tạo ra sự khác biệt trong các trận đấu quan trọng.

Trong bối cảnh Liverpool đang trong quá trình tái cấu trúc dưới sự dẫn dắt của Arne Slot, việc giữ chân Salah trở thành ưu tiên hàng đầu. Dù Slot đã và đang thử nghiệm với nhiều chiến thuật khác nhau, không ai có thể phủ nhận rằng Salah vẫn là cầu thủ không thể thay thế trong đội hình của Liverpool.

Nếu không có Salah, việc tìm kiếm một ngôi sao tấn công đủ tầm để thay thế là điều khó khăn. Liverpool, mặc dù đang bước vào một giai đoạn chuyển giao, vẫn coi tiền đạo người Ai Cập là hạt nhân quan trọng để hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Bên cạnh Salah, đội trưởng Virgil van Dijk cũng là cầu thủ quan trọng trong hệ thống của Slot và chắc chắn sẽ được gia hạn hợp đồng trong thời gian tới. Điều này không chỉ củng cố sức mạnh của Liverpool mà còn cho thấy sự cam kết của câu lạc bộ trong việc xây dựng một đội bóng ổn định, có chiều sâu và sẵn sàng cạnh tranh ở mọi đấu trường.

Mặc dù cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng kéo dài suốt một thời gian dài, Liverpool và Salah cuối cùng tìm được tiếng nói chung. Những cuộc gặp giữa Giám đốc Thể thao Richard Hughes và đại diện của Salah, Ramy Issa Abbas, dù kéo dài, lại không phải điều gì quá bất ngờ.

Liverpool, với chiến lược lâu dài, không vội vàng trong việc đưa ra quyết định và cần thời gian để đánh giá kỹ lưỡng tình hình đội bóng cũng như yêu cầu của Salah. Hơn nữa, Salah cũng muốn nhìn thấy sự thay đổi và cải tiến trong đội bóng dưới thời Slot, trước khi đưa ra quyết định cam kết lâu dài.

Theo những thống kê gần đây, Salah vẫn là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool, đóng góp vào hơn một nửa số bàn thắng mà đội bóng này ghi được trong mùa giải. Việc gia hạn hợp đồng không chỉ giúp Liverpool duy trì sức mạnh tấn công mà còn là một cam kết rõ ràng cho tương lai, khẳng định rằng Salah vẫn là người dẫn dắt đội bóng hướng tới những thành công lớn hơn nữa.

Khi hợp đồng gia hạn được công bố, hình ảnh Salah ngồi trên chiếc ngai vàng trên sân Anfield thể hiện một thông điệp mạnh mẽ: "Vị vua chưa bao giờ rời đi". Anh vẫn là trụ cột vững chắc của Liverpool, tiếp tục viết nên những chương mới trong lịch sử câu lạc bộ.

Và chắc chắn rằng, trong suốt những năm tháng tới, Salah sẽ còn tiếp tục cống hiến và chứng tỏ rằng anh xứng đáng là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League.

