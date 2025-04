Liverpool đã đúng về Salah

Đây là quyết định mang tính bước ngoặt, không chỉ với cá nhân Salah mà còn cho tham vọng chinh phục của "Lữ đoàn đỏ" trong những năm tới.

Suốt từ tháng 9 năm ngoái, người hâm mộ Liverpool sống trong tâm trạng thấp thỏm khi tương lai của Mohamed Salah và Virgil van Dijk trở thành đề tài nóng bỏng. Tin đồn, cuộc phỏng vấn, phân tích từ giới chuyên gia liên tục đổ dồn vào sân Anfield.

Tuy nhiên, với những người theo dõi đội bóng sát sao, quyết định ở lại của Salah không gây ngạc nhiên. Trên thực tế, nó là lựa chọn hợp lý nhất xét trên mọi khía cạnh.

Liverpool đang sở hữu một trong những tập thể mạnh nhất châu Âu. Salah, ở tuổi 32, vẫn duy trì phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc. Anh không có lý do gì để rời bỏ đội bóng giúp anh vươn lên đẳng cấp siêu sao thế giới. Ở Anfield, Salah có cơ hội phá vỡ những kỷ lục, chinh phục danh hiệu lớn và tiếp tục được yêu mến như một biểu tượng sống.

Về phía Liverpool, họ hiểu rõ giá trị của Salah. Trong thị trường chuyển nhượng hiện tại, việc tìm kiếm một cầu thủ sở hữu tốc độ, kỹ thuật, khả năng dứt điểm lẫn phẩm chất thủ lĩnh như anh gần như là điều bất khả. Việc giữ chân Salah chính là lời khẳng định cho tham vọng tiếp tục làm chủ bóng đá Anh và châu Âu của CLB.

Thay vì vội vàng đưa ra quyết định, Liverpool cho thấy cách hành xử chuyên nghiệp và tỉnh táo. Họ không chạy theo sức ép truyền thông, không bị dao động bởi những lo ngại của dư luận. Dù Salah đã bước qua tuổi 30, việc gia hạn với anh vẫn được xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo sự cân bằng giữa yếu tố tài chính và chuyên môn.

Nhiều người từng chỉ trích Giám đốc Thể thao Richard Hughes vì tiến trình đàm phán kéo dài. Tuy nhiên, nhìn lại toàn bộ quá trình, có thể nói Liverpool đã “chơi một ván bài cao tay”. Họ giải quyết mọi vấn đề đúng thời điểm, bảo vệ lợi ích CLB mà vẫn giữ được sự hài lòng từ các trụ cột.

Cần nhớ rằng khi Hughes nhận nhiệm vụ từ Michael Edwards, ông phải đối mặt với vô vàn thử thách. Jurgen Klopp ra đi, ba cầu thủ trụ cột chuẩn bị hết hợp đồng và áp lực thành tích đè nặng trên vai đội bóng. Trong bối cảnh ấy, việc giữ chân được Salah và gần như chắc chắn là Van Dijk, là thành quả không thể xem nhẹ.

Tân HLV Arne Slot có lẽ là người hạnh phúc nhất lúc này. Giữa lúc chưa kịp ổn định với vai trò kế nhiệm Klopp, ông phải đối mặt với loạt câu hỏi về tương lai các công thần. Tuy nhiên, Slot luôn giữ thái độ điềm đạm, kiên nhẫn và thấu hiểu. Giờ đây, với Salah đã gia hạn, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn để ông tập trung vào chuyên môn.

Dù khả năng Trent Alexander-Arnold chia tay CLB vẫn còn, đó là câu chuyện khác - gắn liền với ước mơ khoác áo Real Madrid. Trong trường hợp ấy, Liverpool sẽ có thời gian chuẩn bị và tái cấu trúc lực lượng hợp lý.

Việc Salah tiếp tục gắn bó với Anfield không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn, mà còn tạo nên cú hích tinh thần cho toàn đội trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Đó là sự khẳng định rằng Liverpool đang trên đường trở lại đỉnh cao và những cái tên lớn vẫn tin tưởng vào hành trình ấy.

Kể từ khi cập bến Anfield, Mohamed Salah luôn giữ vị thế quan trọng bậc nhất trong sơ đồ chiến thuật của Liverpool. Anh ghi hơn 200 bàn thắng, phá kỷ lục này đến cột mốc khác và luôn có mặt ở những trận cầu lớn. Nhưng Salah không chỉ là một "cỗ máy săn bàn". Anh là nguồn cảm hứng, là hình mẫu chuyên nghiệp và là tấm gương về sự bền bỉ.

Bản hợp đồng mới như một lời cam kết rằng hành trình đó chưa khép lại. Người hâm mộ có quyền mơ tiếp về những đêm huy hoàng tại Champions League, những cuộc đua nghẹt thở ở Premier League - nơi Salah vẫn tung hoành với sự lạnh lùng và đẳng cấp.

Trong suốt quá trình đàm phán, Salah hiếm khi phát ngôn trước truyền thông. Sự im lặng của anh đôi khi khiến người hâm mộ lo lắng. Nhưng giờ đây, sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới, có lẽ cũng đến lúc anh cởi mở hơn, chia sẻ nhiều hơn về hành trình tiếp theo cùng Liverpool.

Bởi lẽ, với những người đã yêu mến từng pha bứt tốc, từng cú sút trái phá hay nụ cười bình dị của Salah suốt những năm qua, họ không muốn những cuộc trò chuyện với anh chỉ giới hạn trong vài dòng sau mỗi lần gia hạn.

Bản hợp đồng mới của Mohamed Salah không đơn thuần là một thỏa thuận tài chính. Đó là sự tiếp nối của một chương sử đầy vinh quang, là minh chứng cho mối lương duyên bền chặt giữa một huyền thoại sống và một CLB vĩ đại. Và trong khoảnh khắc Anfield hướng đến vinh quang, Salah - như mọi khi - vẫn là ngọn đuốc sáng nhất dẫn đường.

