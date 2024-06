Saigon Expresso: Vụ TikToker quay lén phụ nữ ở bãi biển gây phẫn nộ

Bên cạnh đó, thông tin về thời tiết, nguy cơ sốt xuất huyết ở TP.HCM trong mùa mưa cũng là điều đáng chú ý.

Ngày 1/6/2024

TP.HCM và Nam bộ tiếp tục mưa dông nhiều ngày. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, vào ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, TP.HCM sáng nắng gián đoạn. Mưa xuất hiện sau 13h, xảy ra diện rộng trong chiều, có nơi mưa vừa, mưa to. Một số tuyến đường có thể xảy ra ngập nhẹ cục bộ do mưa. Sau 19h, trời tạnh ráo, thời tiết thuận lợi dần. Dự báo mưa dông ở Nam bộ còn có khả năng duy trì trong nhiều ngày tới, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

Nguy cơ sốt xuất huyết ở TP.HCM trong mùa mưa. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) tính đến ngày 26/5, tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm đến nay là 3.393 ca, không có ca tử vong. Sở Y tế TP.HCM cho biết những đồ vật ít được chú ý xung quanh nhà như chậu kiểng, lọ hoa, bát nước hứng từ điều hòa hay thậm chí là các vật dụng chứa nước ngoài trời đều có thể trở thành nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Đặc biệt, đây là thời điểm mùa mưa, muỗi vằn sẽ phát triển mạnh và bệnh sốt xuất huyết lại gia tăng.

TP.HCM có nền ẩm thực ngon thứ 4 thế giới. Tạp chí du lịch và ẩm thực Time Out (trụ sở tại Anh) vừa đưa ra danh sách 20 thành phố có nền ẩm thực ngon nhất thế giới. Trong đó, TP.HCM đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng với phở là món ăn được thực khách nhắc đến nhiều nhất.

Thảo Cầm Viên lãi kỷ lục trong quý đầu năm. Theo báo cáo tài chính quý I/2024, Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên đạt doanh thu hơn 35,2 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế hơn 4,4 tỷ đồng . 67% trong số này đến từ doanh thu vé vào cổng. Giá vé 40.000 đồng với trẻ em và 60.000 đồng với người lớn được công ty áp dụng đến nay là năm thứ tư. Ngoài bán vé, Thảo Cầm Viên còn có doanh thu từ giải khát, ẩm thực, các trò chơi, giữ xe...

Mận hậu giá rẻ đổ bộ TP.HCM. Năm nay, mận hậu được thương lái nhập về TP.HCM, bán nhiều tại các trợ truyền thống, kênh online, nhưng giá thấp hơn nhiều mọi năm. Cụ thể, giá mận dao động 25.000-100.000 đồng (tùy loại), giảm 25-40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều khu vực ở TP.HCM cúp nước. Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) vừa thông báo ngưng hoạt động trạm bơm cấp I, II để sửa chữa van xả đáy hầm đo lưu lượng nước ra, kết hợp cùng các công tác sửa chữa bảo trì định kỳ tại Nhà máy nước Thủ Đức.

Theo đó, từ 21h ngày 1/6 đến 5h ngày 2/6, các khu vực bị cúp nước gồm: Toàn bộ quận 1; quận 3 (trừ các phường 12, 13, 14); quận 5; quận 10; quận 6 (các phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12); quận 7 (phường Tân Thuận Đông (Khu chế xuất Tân Thuận)); quận 8 (các phường 9, 10, 11, 12, 13); quận 11 (các phường 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16); quận Bình Thạnh (các phường 1, 2, 3, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25); quận Tân Bình (các phường 1, 3, 4, 5, 12); quận Phú Nhuận (các phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9); Thành phố Thủ Đức (các phường: Linh Xuân, Linh Trung, Linh Chiểu, Trường Thọ, Linh Đông, An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, An Khánh, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Phước Long B, Long Bình, Trường Thạnh, Long Phước, Long Trường, Phú Hữu).

Các khu vực nước yếu: Toàn bộ quận 4; quận 3 (các phường 12, 13, 14); quận Tân Bình (phường 2 (Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất)); quận Phú Nhuận (các phường 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17); Thành phố Thủ Đức (các phường: Long Thạnh Mỹ, Tân Phú); huyện Bình Chánh (các xã Bình Hưng, Phong Phú).

TikToker quay lén phụ nữ gây phẫn nộ. Kênh TikTok C* của L.T.T. đang khiến nhiều dân mạng bức xúc khi đăng tải hàng trăm video quay lén các cô gái trẻ ở bãi biển, núp bóng phỏng vấn dạo. Dù chưa được đối phương đồng ý, T. đã tự ý bật máy quay từ trước và cố tình quay cận vào vòng 1, vòng 3 của các cô gái được tiếp cận. Không chỉ vậy, T. còn thực hiện nhiều clip quay lén từ xa. Dù bị dân mạng lên án hay nạn nhân yêu cầu, T. không xóa các clip trên kênh.