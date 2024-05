Saigon Expresso: Vụ khách ăn hết 11 triệu đồng không trả tiền gây sốt

Khởi tố vụ án bé trai 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Thái Bình, gần 200 hộ đăng ký thuê vỉa hè sau 3 tuần thí điểm ở Quận 1 (TP.HCM)... là thông tin được quan tâm.

Ngày 30/5/2024

TP.HCM cấm xe 29 đường phục vụ Lễ hội sông nước. Nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa tầm thấp khai mạc Lễ hội Sông nước năm 2024, TP.HCM sẽ cấm lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm, cầu Ba Son (nối Quận 1 với TP Thủ Đức), cầu Khánh Hội (nối Quận 1 với Quận 4) từ 19h đến 22h30 ngày 31/5. Sở Giao thông Vận tải còn thông báo các lộ trình lưu thông thay thế.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng thông báo cấm các loại các loại xe dừng đỗ và tụ tập xem pháo hoa trên cầu Thủ Thiêm, cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu, cầu Mống, cầu Calmette, cầu Ông Lãnh, cầu vượt ngã tư Hàng Xanh, cầu Phú Mỹ, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh, cầu Kênh Thanh Đa, cầu Sài Gòn, cầu Rạch Chiếc; đồng thời hạn chế lưu thông đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ cầu Tân Thuận 1,2 đến đường Hoàng Diệu) để tránh ùn tắc giao thông.

Quận 1: 3 tuần thí điểm, gần 200 hộ đăng ký thuê vỉa hè. Ngày 29-5, UBND quận 1 thống kê sau gần 3 tuần thí điểm cho sử dụng một phần vỉa hè để kinh doanh, có 193 hộ đăng ký, mức phí dự kiến thu hơn 770 triệu đồng. Trong đó, phường Bến Thành nhiều nhất có 129 trường hợp; phường Cầu Ông Lãnh 12 trường hợp; phường Đa Kao 15 trường hợp... Tổng diện tích hè phố dự kiến đăng ký sử dụng tạm thời là 1.459m2, một số tuyến được đăng ký sử dụng vỉa hè nhiều nhất là đường Lê Thánh Tôn (71 trường hợp); đường Phan Bội Châu (34 trường hợp); đường Phan Chu Trinh (23 trường hợp)...

Bên cạnh quận 1 đã triển khai thí điểm, hiện TP Thủ Đức, quận 7, quận Bình Thạnh... triển khai danh mục đề xuất sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè còn chậm.

Khởi tố, bắt giam Tổng giám đốc Công ty CP Công nghiệp Cao su miền Nam. Ngày 29/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Công ty CP công nghiệp Cao su miền Nam và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Phạm Hồng Phú, Tổng giám đốc Công ty CP công nghiệp Cao su miền Nam; ông Bùi Thế Chuyên, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP công nghiệp Cao su miền Nam; và ông Nguyễn Minh Thiện, Phó tổng giám đốc Công ty CP công nghiệp Cao su miền Nam. Các bị can cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định và lệnh tố tụng đối với các bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn. Hiện, C03 đang mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố vụ án bé trai 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) tối 29/5 đã khởi tố vụ án cháu bé 5 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh. Công an thành phố Thái Bình tiếp nhận thông tin vụ việc vào khoảng 18h ngày 29/5 từ anh T.Đ.A. (sinh năm 2004, trú tại xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về việc cháu T.G.H. (sinh năm 2019) là học sinh lớp 4 tuổi trường Mầm non Hồng Nhung (xã Phú Xuân, TP Thái Bình) bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong. Bước đầu cơ quan điều tra xác định khoảng 6h20 ngày 29/5, anh N.V.L. (sinh năm 1965, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) lái xe ô tô 29 chỗ cùng một giáo viên trường Mầm non Hồng Nhung đón cháu H. và 9 học sinh khác đi học.

Khi đến trường, anh L. mở cửa ôtô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, anh L. đỗ xe ở cổng trường rồi ra về. Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H. nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17h cùng ngày, anh T.Đ.A. là cậu ruột của cháu đến đón và phát hiện sự việc cháu H. bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Hội sách Thiếu nhi TP.HCM có robot phục vụ. Hội sách Thiếu nhi TP.HCM diễn ra từ ngày 31/5 đến ngày 9/6 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (phường Bến Nghé, quận 1) và một phần vỉa hè đường Hai Bà Trưng (hướng Nguyễn Văn Bình đến Lê Duẩn). Hội sách gồm nhiều chương trình giao lưu, giới thiệu sách, hoạt động văn nghệ, vui chơi. Lần đầu tiên robot AI sẽ được đưa vào ngày hội để phục vụ đón tiếp, hỗ trợ bạn đọc, tạo trải nghiệm mới, khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ ở các bạn nhỏ.

Cô gái vào nhà hàng 5 sao ăn không trả tiền. Ngày 29/5, mạng xã hội xôn xao việc cô gái sang trọng vào nhà hàng ở khách sạn 5 sao tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội), gọi những món ăn đắt đỏ như bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức… với hóa đơn lên tới 11 triệu đồng nhưng không chịu trả tiền. Cô gái này tên T. (quê Vĩnh Phúc). Bà N.T.N. (sinh năm 1969, mẹ chị T.) cho biết, con gái bà có tiền sử bị trầm cảm và phải điều trị từ năm 2019, sau quá trình đi học ở nước ngoài. Từ đó tới nay, chị T. thường xuyên đi ăn ở các cửa hàng và không trả tiền. Gia đình từng phải trả rất nhiều tiền trong những lần như vậy. đại diện Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận hình ảnh cô gái đến ăn tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội từng là bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.

Dự báo thời tiết ngày 30/5. Khu vực TP HCM ngày và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Sáng và chiều 30/5, khu vực TP HCM nhiều mây, mưa dông rải rác. Nhiệt độ trong khoảng 33-34 độ, ít thay đổi so với ngày hôm trước. Độ ẩm tương đối phổ biến 73-76%; mật độ mây trung bình 100%.

Tối và đêm 30/5, khu vực TP HCM oi bức, nhiều mây. Nhiệt độ dao động trong khoảng 27-28 độ, không thay đổi so với đêm trước đó. Độ ẩm trung bình phổ biến 86-89%; mật độ mây 99%.