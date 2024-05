Saigon Expresso: Bắt khẩn cấp giáo viên vụ bỏ quên bé mầm non trên xe

Trưa 30/5, VKSND TP Thái Bình cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với giáo viên được phân công đảm nhiệm việc đưa, đón học sinh trong vụ bé mầm non tử vong.

Ngày 31/5/2024

Tuyến đường kẹt xe bậc nhất TP.HCM sắp được xóa sổ. Ngày 30/5, dự án mở rộng đường Tân Kỳ Tân Quý (đoạn từ Bình Long đến Mã Lò) từ 8-10 m thành 30 m được đầu tư tổng kinh phí hơn 237 tỷ đồng . Từ tháng 3/2023 đến nay, đã có 97,6% số hộ dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Dự kiến, đến cuối năm nay, dự án sẽ hoàn thành và giúp người dân lưu thông trên đường không phải chịu cảnh kẹt xe hàng giờ.

TP.HCM nắng nóng trong ngày 31/5. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực TP.HCM hôm nay có nắng nóng gay gắt vào sáng và chiều với nhiệt độ ở khoảng 33 độ C, có nơi mưa rào và dông. Chỉ số UV tại các quận, huyện của TP HCM sẽ ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình. Tối và đêm, TP.HCM có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động trong khoảng 27-28 độ C.

Thông tin mới từ vụ bé gái 9 tháng tuổi tử vong vì bị bác sĩ giả điều trị. Ngày 30/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết người đàn ông giả danh bác sĩ khiến bé gái 9 tháng tuổi tử vong từng có thời gian làm việc tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố. Người này tên là Nguyễn Văn Thắng (40 tuổi) và từng tham gia lớp đào tạo “Công tác chăm sóc người bệnh ngoại thần kinh” tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Thanh tra sở xác định ông chỉ có văn bằng tốt nghiệp trình độ chuyên môn trung cấp điều dưỡng.

Trước đó, gia đình bé Lâm Ái Trân (9 tháng tuổi) đã đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM điều trị bệnh giãn não thất. Bác sĩ chẩn đoán bé bị bệnh lý nội thần kinh, cần được theo dõi định kỳ và tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Sau đó, gia đình bị ông Thắng tiếp cận, tự giới thiệu là bác sĩ của bệnh viện và đề nghị đưa bé đến nhà riêng để “tập vật lý trị liệu” với giá 300.000 đồng/ngày. Kết quả, tháng 10/2023, bé tử vong vì “phương pháp vật lý trị liệu” của bác sĩ giả danh.

Giá xăng giảm còn hơn 22.500 đồng/lít. Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ vào chiều 30/5. Trong đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 520 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và giảm 700 đồng trên mỗi lít xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với mặt hàng xăng E5 RON 92 là 21.750 đồng/lít và xăng RON 95 là 22.510 đồng/lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã có 12 lần tăng và 10 lần giảm.

Chính thức khai mạc Lễ hội sông nước TP.HCM lần 2. Tối 31/5, Lễ hội sông nước TP.HCM lần thứ 2 năm 2024 chính thức khai mạc với Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Chuyến tàu huyền thoại". Show diễn được thực hiện bởi hơn 1.000 diễn viên và có sự tham gia của 9.000 khán giả. Ở những ngày tiếp theo, các chương trình của lễ hội như không gian “Chợ nổi miền Tây", Giải vô địch ván chèo đứng (SUP), Tuần lễ trái cây “Trên bến dưới thuyền"... cũng bắt đầu phục vụ du khách và người dân.

Bắt khẩn cấp cô giáo vụ bỏ quên bé mầm non trên xe. Trưa 30/5, VKSND TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt người đang bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nữ giáo viên được phân công đảm nhiệm việc đưa, đón học sinh của Trường Mầm non Hồng Nhung 2, trong vụ trẻ mầm non tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe ngày 29/5. Theo kết quả điều tra, cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn dẫn đến sức lực bị suy kiệt, suy hô hấp rồi tử vong.

Cháy nhà trong hẻm ở TP.HCM, một người chết, 5 người bị thương. Ngày 30/5, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Cửu Vân, Phường 17. Vụ cháy đã khiến 1 người chết và 5 người bị thương. Căn nhà xảy ra cháy được cho thuê làm công ty bảo vệ. Nạn nhân tử vong là N.V.N (18 tuổi, bảo vệ công ty) được tìm thấy ở trên lầu. Có 5 người bị thương gồm 2 nhân viên và 3 người thân của chủ nhà.

Vụ cháy ở Hà Nội: Thanh niên cõng người thoát khỏi đám cháy. Sáng sớm 30/5, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cho thuê trọ ở Ba La (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội). Theo thông tin từ chính quyền, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Cảnh sát PCCC và người dân đã cứu được 5 người mắc kẹt, 4 người khác tự thoát nạn qua lối thoát khẩn cấp sang nhà bên cạnh.

Theo video người dân ghi lại, một người đàn ông dũng cảm cõng một phụ nữ thoát khỏi đám cháy sau đó tiếp tục quay lại hỗ trợ một người khác. Anh tên Trần Văn Bằng (39 tuổi), đang trở về nhà sau khi kết lúc ca làm đêm thì phát hiện vụ cháy trong ngõ và có hai cô gái còn mắc kẹt. Bằng lao vào nhà và cõng được hai cô gái thoát khỏi đám cháy. Sau đó, khi lực lượng PCCC đến nơi, anh bỏ về nhà.