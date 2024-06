Saigon Expresso: Triển lãm đa giác quan của danh họa Van Gogh và Monet

Triển lãm đa giác quan của danh họa Van Gogh và Monet ở TP.HCM, Công Vinh lên tiếng về tin đồn ly hôn Thủy Tiên... là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Ngày 22/6/2024

TP.HCM tái khởi động dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý. Sau hơn 5 năm ngưng trệ, ngày 21/6, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đã tổ chức Lễ khởi công dự án cầu Tân Kỳ - Tân Quý (thuộc quận Bình Tân). Theo đại diện của Sở, cầu Tân Kỳ - Tân Quý sẽ kết nối quốc lộ 1A đến Trung tâm TP.HCM và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Dự án này được khởi công vào năm 2018 nhưng bị ngưng trệ do vướng mắc mặt bằng.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Tai nạn liên hoàn giữa 3 ôtô trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang đã khiến 11 người phải nhập viện cấp cứu. Theo Khu quản lý đường bộ IV (Cục quản lý đường bộ), vụ tai nạn xảy ra vào 4h40 sáng 21/6 tại Km43+700 hướng trái tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tai nạn làm nhiều người bị thương, giao thông trên cao tốc bị ùn tắc cục bộ.

Điều tra vụ tài xế ôtô công nghệ bị đánh tới tấp ở TP.HCM. Ngày 21/6, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vào cuộc điều tra vụ tài xế ôtô công nghệ bị đánh tới tấp xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là anh H.V.L. (29 tuổi, quê Bình Dương), tài xế ôtô công nghệ. Cụ thể, anh L. đã bị một khách hàng nam có dấu hiệu say xỉn đánh tới tấp vào vùng đầu sau khi nhận cuốc xe có lộ trình di chuyển từ đường Điện Biên Phủ (Bình Thạnh) về đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp). Hiện tại, anh L. không gặp thiệt hại về sức khỏe và vụ việc cũng đã được công an điều tra, xử lý.

Công Vinh lên tiếng về tin đồn ly hôn Thủy Tiên. Ngày 21/6, thông qua trang cá nhân, Công Vinh lên tiếng phủ nhận tin đồn ly hôn Thủy Tiên. Anh cho biết: "Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn đạo vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi 2 vợ chồng ly dị".

Trước đó, trên mạng lan truyền tin đồn Công Vinh và Thủy Tiên trục trặc hôn nhân sau khi nữ ca sĩ xuất hiện lẻ bóng ở show Đỗ Long. Khi được hỏi vì sao không có chồng dự cùng, Thủy Tiên đáp: "Anh Vinh bận". Đây không phải lần đầu cặp sao vướng tin đồn chia tay.

Miền Nam dự kiến sẽ có mưa rào và dông mạnh trong thời gian sắp tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 21/6, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông hình thành một rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam. Dự báo, khoảng ngày 23-24/6, trên rãnh áp thấp này có khả năng hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp này có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 65-75%. Hiện tượng thời tiết này sẽ làm nắng nóng ở miền Bắc, miền Trung suy giảm đáng kể. Miền Nam dự kiến sẽ có mưa rào và dông mạnh trong thời gian sắp tới.

Triển lãm đa giác quan của danh họa Van Gogh và Monet ở TP.HCM. Triển lãm nghệ thuật tương tác đa giác quan (Art Lighting Experience) hai danh họa Van Gogh và Monet vừa mở cửa tại tầng 8, trung tâm thương mại Gigamall, thành phố Thủ Đức. Đây là lần đầu các tác phẩm nổi tiếng và cuộc đời hai danh họa châu Âu, thuộc trường phái ấn tượng, được ra mắt người xem với công nghệ trình chiếu, tương tác và 3D mapping.