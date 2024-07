Saigon Expresso: TP.HCM làm căn cước công dân có thu thập mống mắt

Người dân đã bắt đầu làm thẻ căn cước với phương pháp thu thập mống mắt tại trụ sở Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM và công an các quận, huyện.

Ngày 2/7/2024

TP.HCM làm căn cước công dân có thu thập mống mắt. Ngày 1/7, Công an TP.HCM đồng loạt thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử. Tại trụ sở Phòng Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM và công an các quận, huyện, TP. Thủ Đức người dân đã làm thẻ căn cước với phương pháp thu thập mống mắt.

Ngoài ra, PC06 cũng tổ chức thu nhận căn cước thí điểm có tích hợp thêm sinh trắc học ADN đối với một số trường hợp công dân có nhu cầu tại PC06, công an các quận 1, Tân Bình và TP Thủ Đức. Công an cũng sẽ cấp giấy chứng nhận căn cước đối với một số trường hợp là người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch tại Công an quận 10, quận 11, quận Bình Tân.

Nhiều app ngân hàng gặp lỗi ngày đầu triển khai xác thực sinh trắc học. Sáng 1/7, nhiều khách hàng cho biết mình gặp sự cố khi sử dụng app ngân hàng. Đây cũng là ngày đầu áp dụng xác thực sinh trắc học khi chuyển tiền online trên 10 triệu đồng. Cụ thể, những người sử dụng dịch vụ của Vietcombank và Sacombank không thể đăng nhập vào app banking trên di động để thanh toán, chuyển tiền hay thao tác giao dịch.

Liên quan vấn đề này, đại diện các ngân hàng cho biết sáng 1/7 không ghi nhận sự cố về truy cập hay giao dịch mang tính hệ thống của ngân hàng. Việc các giao dịch của khách hàng gián đoạn có thể do nguyên nhân khách quan, ngân hàng sẽ yêu cầu bộ phận kỹ thuật rà soát.

Ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh tại TP.HCM. Sáng 1/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ ra mắt của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được UBND TP.HCM tổ chức trọng thể. Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu chỉ đạo. Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hình thành từ việc kiện toàn 3 lực lượng sẵn có bao gồm: công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố và dân phòng.

TP.HCM đề xuất tiêm bổ sung vaccine sởi cho trẻ dưới 5 tuổi. Sở Y tế đã đề xuất UBND Thành phố triển khai chiến dịch tiêm phòng bổ sung vaccine phòng bệnh sởi cho toàn bộ trẻ từ 1 đến 5 tuổi đang cư trú trên địa bàn. Theo đó, 100% trạm y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh sẽ tổ chức tiêm chủng mở rộng cho tất cả các trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Ước tính có khoảng hơn 517.000 trẻ nằm trong diện được tiêm chủng diễn ra trong tháng 7,8,9 tới đây.

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng lên 6%. Từ ngày 1-7, lương tối thiểu vùng sẽ tăng lên 6% so với hiện hành. Như vậy, lương tối thiểu ở TP.HCM sẽ tăng từ 4,68 triệu đồng/tháng lên 4,96 triệu đồng/tháng (tăng thêm 280 nghìn đồng). Ngoài ra, từ ngày 1/7, mức lương hưu và trợ cấp BHXH hiện hưởng cũng được điều chỉnh tăng 15%. Hiện, cả nước có khoảng 3,3 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng.

TP.HCM ngày nắng, mưa rào và dông vào ban đêm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 2/7, TP.HCM trời nắng vào hai buổi sáng và chiều, nhiệt độ trong khoảng 34-35 độ C, chỉ số UV sẽ tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại cao. Tối và đêm, khu vực TP.HCM có mưa rào và dông, nhiệt độ giảm xuống còn 26-28 độ C, có gió giật mạnh.